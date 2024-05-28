Как успокоиться перед ЕГЭ: Советы для детей и родителей

Примечательно, что отношение ребенка к экзаменам на 90% зависит от позиции взрослых и формируется с первого класса. В некоторых семьях встречается такая идея: учеба — это работа, а экзамен — время, когда оценивают итоги проделанной работы. В таком случае школьник будет готовиться, но не станет слишком сильно переживать. Если же в детях годами взращивают перфекционизм, любой промах приводит к ощущению некой жизненной катастрофы, в этом случае уровень тревожности будет запредельным, ни о чем другом, кроме предстоящих экзаменов, думать будет невозможно.