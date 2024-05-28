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Как успокоиться перед ЕГЭ: Советы для детей и родителей

Некоторые рекомендации могут показаться неожиданными.

Источник: Минобразования Красноярского края

Сдача ЕГЭ и подготовка к нему — стресс как для выпускников, так и для их родителей. Эксперты рассказали, как перестать волноваться в это беспокойное время.

Тренер-мотиватор с 25-летней практикой, автор собственной методики в области позитивной психологии Ирина Ковалева дала пять советов для детей и три — для родителей. Об этом пишет издание «Мел»

Рекомендации для школьников

Просканируйте свое состояние

Если ваши пищевые привычки изменились и вам постоянно хочется что-нибудь пожевать, если окружающие кажутся слишком медленными и этим раздражают вас, если мучает бессонница — скорее всего, вы переживаете стресс. В таком состоянии запомнить что-либо и подготовиться к экзамену будет сложно. Справиться с проблемой поможет ряд способов.

Выбирайте дыхание

Для успокоения подходит такая техника: короткий вдох, затем длинный выдох. Чтобы взбодриться и собраться с мыслями на экзамене, нужно дышать наоборот: длинный вдох и короткий резкий выдох.

Разговор с собой

Если от шквала эмоций вы впали в ступор, надо поговорить с собой, определить свои чувства. Это помогает уравновесить работу полушарий, привести эмоции в норму и достичь состояния, когда информация начнет вспоминаться. Говорить с собой лучше вслух, но если это невозможно, то хотя бы мысленно.

Танцуйте, чтобы лучше запомнить

При подготовке к экзамену Ирина Ковалева призывает устраивать себе перемены. После чтения какого-то куска текста нужно выделить несколько минут для физической активности, например, можно потанцевать. Изученный материал за это время усвоится.

В день экзамена будьте в ресурсе

Перед сдачей ЕГЭ эксперт советует отдохнуть и выспаться, а не пытаться все доучить. Тогда в день экзамена организм будет в ресурсе и вы сможете вспомнить необходимую информацию. По словам Ирины Ковалевой, в течение учебного года спать рекомендуется ложиться в 22:00, а просыпаться — в 6:00.

Советы для родителей

Соблюдайте «Правило зеленой ручки»

Тренер советует мамам и папам не путать ролевые модели родителя и учителя. «Не включайте в себе экзаменатора и не указывайте ребенку на его недостатки, не подчеркивайте их “красной ручкой”. Лучше достаньте “зеленую ручку” и заботливо отметьте ей достоинства вашего сына или дочери», — рекомендует Ирина Ковалева.

Помогите ребенку поверить в себя

В детстве люди оценивают свою личность с помощью окружающих и думают о себе то, что слышат от них. Подростку надо научиться формировать самооценку независимо от других. Можно показать ему пример. Например, утром посмотрите в зеркало, восхититесь своей красотой, скажите, что вы и ваши дети — самые лучшие.

Обеспечьте комфортную погоду в доме

Эксперт советует сохранять дома атмосферу, при которой выпускник будет чувствовать, что его любят и что он молодец. «Если в период ЕГЭ ваши мнения с ребенком в чем-то расходятся, постарайтесь сохранить с ним контакт, а свою позицию аргументируйте», — посоветовала тренер.

Подростковый психолог, автор блога «Чёртовы подростки» Никита Карпов рекомендует родителям принять две вещи:

  • от вас уже ничего не зависит (в смысле содержания);
  • даже если все плохо, то жизнь продолжится.

«К моменту экзаменов лучшее, что вы можете сделать — это расслабиться и поддержать своего ребенка. Поддерживать, чтобы ни произошло. Как бы ни выли ваши внутренние сирены, как бы ни звенели разбивающиеся иллюзии. Экзамены пройдут, а отношения по идее на всю жизнь у вас», — советует эксперт.

Психолог, доцент факультета психологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская в разговоре с «Крымской газетой» рассказала, как родители могут подготовить ребенка к ЕГЭ без стресса.

Источник: РИА "Новости"

Главное — не перегнуть

Эксперт подчеркнула, что успех или неуспех на экзамене многие мамы и папы склонны воспринимать отчасти как собственный триумф или поражение. Если родители замечают за собой, что слишком сильно тревожатся или раздражаются, им нужно привести своё психоэмоциональное состояние в норму.

Примечательно, что отношение ребенка к экзаменам на 90% зависит от позиции взрослых и формируется с первого класса. В некоторых семьях встречается такая идея: учеба — это работа, а экзамен — время, когда оценивают итоги проделанной работы. В таком случае школьник будет готовиться, но не станет слишком сильно переживать. Если же в детях годами взращивают перфекционизм, любой промах приводит к ощущению некой жизненной катастрофы, в этом случае уровень тревожности будет запредельным, ни о чем другом, кроме предстоящих экзаменов, думать будет невозможно.

Спокойствие, только спокойствие

Экзаменационный стресс может вызвать, помимо эмоционального дискомфорта, и проблемы со здоровьем. В связи с этим нужно правильно рассчитать свои силы.

Психолог советует заранее составить план повторения пройденного материала. Темам, в которых ребенок хуже ориентируется, нужно уделить чуть больше внимания. Во время повторения необходимо делать перерывы. При этом от шумных развлекательных мероприятий Ольга Войновская рекомендует воздержаться: они могут привести к перевозбуждению. По этой же причине нужно ограничить использование гаджетов.

Во время подготовки к ЕГЭ родителям стоит подбодрить ребенка и дать понять, что будут любить его независимо от результатов, то есть безусловно. При этом выполнять задания вместо него не нужно. Даже если подросток троечник, оптимальный способ помочь — подталкивать к самостоятельным размышлениям, задавать наводящие, а иногда и провокационные вопросы.

«Необходимо объяснить ребёнку, что волнение перед экзаменом на всех этапах естественно, что определенный уровень беспокойства даже идет на пользу», — добавила психолог.

В день перед экзаменом она советует ничего не повторять и провести это время в тихой обстановке.

Семейный психолог Светлана Вьюгина призывает родителей перед любым экзаменом создавать благоприятную атмосферу дома. Нужно исключить пугающие фантазии о будущем.

Когнитивные способности завязаны на психоэмоциональном фоне: чем меньше тревоги и напряжения в семье, у взрослых, тем легче подросткам с этим обходиться.

семейный психолог Светлана Вьюгина
цитата по изданию «Новосибирские новости»

Она подчеркнула, что родителям важно протягивать руку помощи своим детям. Подросткам же психолог советует расслабляться, пить горячий чай и больше времени проводить на улице. Также им нужно соблюдать формулу восемь на три: восемь часов — учеба, еще восемь — сон и столько же времени — любимые занятия. На гаджеты нужно выделить полтора часа в день.

«Часто нам кажется, что мы отдыхаем, когда, допустим, что-то смотрим или в лентах каких-то сидим. Но на самом деле мы не отдыхаем, мы еще больше перегружаем свою нервную систему, поэтому сильно рекомендую хотя бы час-полтора в день просто гулять, ходить пешком по улице, по лесу в любую погоду», — комментирует психолог.

Также она советует в период подготовки к экзамену не забывать про друзей. Нужно чаще с ними встречаться. Для учебы важно восстанавливать эмоциональный ресурс, подчеркнула психолог.

Перед ЕГЭ Светлана Вьюгина советует не сидеть полночи в телефоне. Нужно хорошо выспаться и, может, даже положить учебник под подушку, а на экзамен взять с собой талисман.

Многим взрослым в прошлом и современным детям знакомы ситуации тотального контроля мам и пап. Эксперт дал советы родителям, как избежать гиперопеки выпускников перед ЕГЭ.

Айгуль Сабитова