Амбиверт и омниверт: кто это и почему лучше быть амбивертом

Когда речь заходит о типах личности, многие привыкли слышать два термина — «интроверт» и «экстраверт». Интроверт — человек, который сосредоточен на себе и своем внутреннем мире. Он не склонен к общению и с трудом устанавливает контакт с окружающим миром. Экстраверт же, наоборот, очень общительный и открытый.