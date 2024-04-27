Амбиверт и омниверт: кто это и почему лучше быть амбивертом

Когда речь заходит о типах личности, многие привыкли слышать два термина — «интроверт» и «экстраверт». Интроверт — человек, который сосредоточен на себе и своем внутреннем мире. Он не склонен к общению и с трудом устанавливает контакт с окружающим миром. Экстраверт же, наоборот, очень общительный и открытый.
Существуют также амбиверты и омниверты. Первые сочетают в себе интровертные и экстравертные черты, а вторые колеблются между интровертным и экстравертным поведением.
Многие психологи не верят в существования омнивертов, так как, по их мнению, может быть множество ситуаций, в которой интроверт может стать экстравертом и наоборот, но колебаться между этими чертами характера невозможно.
Люк Смайли, профессор психологии Школы психологических наук Мельбурнского университета в Австралии, говорит, что эти категории придуманы людьми для того, чтобы упростить «этот сложный мир». Человек не всегда ведет себя одинаково в разных ситуациях, поэтому «застревание» на одном эмоциональном состоянии может быть признаком психического заболевания.
Одно из исследований показывает, что экстраверты и амбиверты, как правило, лучше регулируют настроение, чем интроверты. Другая научная работа показала, что в то время как интроверты и экстраверты предпочитают общение текстовым сообщениям, амбиверты любят записывать голосовые.
Считается, что более экстравертные люди являются лучшими слушателями и прекрасными ораторами, а интровертов все видят как отчужденными и менее приятными. Это явление само по себе несет низкую мотивацию к социальному взаимодействию.
Как показали исследования, ключевым элементом экстраверсии на самом деле является не общительность, а стремление к вознаграждению.
Экстраверсия, по-видимому, подпитывается высвобождением дофамина в цепях вознаграждения мозга, что способствует большему социальному исследованию и вовлеченности. Интроверты же не получают сильного эффекта вознаграждения от такого социального опыта.
Исследования также показали, что экстраверты устают от общения, но им понадобится намного больше времени, чем интровертам, чтобы почувствовать себя истощенными от взаимодействия с окружающими.
Независимо от природных личностных склонностей, развитие чувства гибкости и приспособляемости в своем поведении — способность повышать или понижать определенные качества для удовлетворения требований различных ситуаций. «Это может быть оптимальным способом идти по жизни», — заключил Смайли.
Ранее ученые выяснили, что экстраверты чаще довольны своей работой.
Анна Морозова