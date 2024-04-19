Исследование: экстраверты чаще довольны своей работой

«Некогнитивные навыки значимо связаны с профессиональным статусом. Так, наиболее высокие значения открытости, добросовестности, экстраверсии и способности договариваться характерны для руководителей и специалистов высшего уровня квалификации, они же наиболее эмоционально устойчивы. Неквалифицированные рабочие, напротив, отличаются наибольшей эмоциональной нестабильностью, а также минимальными значениями по всем остальным компонентам “большой пятерки”. Такой результат показало наше предыдущее исследование в соавторстве с Владимиром Гимпельсоном и Ростиславом Капелюшниковым», — добавила Зудина.