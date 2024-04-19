Исследование: экстраверты чаще довольны своей работой

Удовлетворенность работой — один из важнейших факторов производительности труда. Довольные сотрудники более качественно выполняют свои обязанности и дольше остаются в компании.
Многие исследования показывают, что помимо квалификации, заработной платы и условий труда на удовлетворенность работой влияют и индивидуальные черты личности (некогнитивные навыки). К ним относятся: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, способность приходить к компромиссу и невротизм, или эмоциональная нестабильность.
Анна Зудина, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) провела исследование и выяснила, как именно некогнитивные навыки влияют на удовлетворенность работой.
В основу исследования легли данные опроса РМЭЗ ВШЭ, в котором 12 тысяч респондентов оценивали общее впечатление от работы, удовлетворенность условиями труда, заработная плата, перспективы карьерного роста, а также уровень развития некогнитивных навыков.
Наиболее значимыми факторам удовлетворенностью своим рабочим местом оказались квалификация человека, обязанности и уровень зарплаты. При этом количество отработанных часов и образование человека никак не повлиял на удовольствие от труда.
Женщины с более высокими значениями открытости новому демонстрировали высокие оценки удовлетворенностью работой, но более низкую удовлетворенность заработной платой. При этом открытость у мужчин не влияла на довольство своим рабочим местом.
Также наибольшее влияние на удовлетворенность оказывают добросовестность и эмоциональная стабильность.
«Некогнитивные навыки значимо связаны с профессиональным статусом. Так, наиболее высокие значения открытости, добросовестности, экстраверсии и способности договариваться характерны для руководителей и специалистов высшего уровня квалификации, они же наиболее эмоционально устойчивы. Неквалифицированные рабочие, напротив, отличаются наибольшей эмоциональной нестабильностью, а также минимальными значениями по всем остальным компонентам “большой пятерки”. Такой результат показало наше предыдущее исследование в соавторстве с Владимиром Гимпельсоном и Ростиславом Капелюшниковым», — добавила Зудина.
По мнению специалиста, развитые некогнитивные навыки повышают уровень удовлетворенности работой вне зависимости от профессии, так как они «приносят универсальную субъективную отдачу».
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Анна Морозова