«All I Want For Christmas Is You» пятый год лидирует в чартах

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-176680396&id=456240148&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Bilboard.com сообщает, что песня «All I Want For Christmas Is You» Марайи Кэри стала первой в истории, которая занимала 1 место в чарте Billboard в пяти разных календарных годах. Она лидировала в 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м и выбилась в лидеры в текущем.

Первоначально трек появился в альбоме «Merry Christmas» в ноябре 1994 года, но ежегодно он попадал в новогодние чарты. Наконец в 2017-м он впервые попал в десятку лучших по версии Hot 100. В следующем году он был в пятерке лучших.

«Когда я писала песню, я понятия не имела, какое влияние она в конечном итоге окажет на весь мир, — поражалась сама Кэри в одном из интервью. — Я полна благодарности за то, что так много людей наслаждаются ею каждый год вместе со мной».

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