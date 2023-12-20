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15:41 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

«All I Want For Christmas Is You» пятый год лидирует в чартах

Самой композиции почти 30 лет.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Bilboard.com сообщает, что песня «All I Want For Christmas Is You» Марайи Кэри стала первой в истории, которая занимала 1 место в чарте Billboard в пяти разных календарных годах. Она лидировала в 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м и выбилась в лидеры в текущем.

Первоначально трек появился в альбоме «Merry Christmas» в ноябре 1994 года, но ежегодно он попадал в новогодние чарты. Наконец в 2017-м он впервые попал в десятку лучших по версии Hot 100. В следующем году он был в пятерке лучших.

«Когда я писала песню, я понятия не имела, какое влияние она в конечном итоге окажет на весь мир, — поражалась сама Кэри в одном из интервью. — Я полна благодарности за то, что так много людей наслаждаются ею каждый год вместе со мной».

Недавно РБК Life изучил, что влияет на всплески популярности давно забытых хитов.

Олеся Маевская

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