Феномен Кати Лель и «КиШ»: почему все снова слушают музыку 2000-х
РБК Life изучил, что влияет на всплески популярности давно забытых хитов.
РБК Life изучил, что влияет на всплески популярности давно забытых хитов.
На прошлой неделе трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», выпущенный 20 лет назад, занял третье место в мировом чарте Viral 50 на стриминге Spotify. Вирусной композиция стала и в соцсети TikTok, причем именно у иностранных пользователей.
РБК Life разобрался, какие артисты прошлых десятилетий вновь оказались на волне популярности благодаря TikTok, почему представителям молодежи интересны хиты их родителей и как музыканты через каверы на собственные песни возвращают интерес слушателей.
«Мой мармеладный»
На внезапный всплеск популярности трека «Мой мармеладный» в TikTok, по словам самой Кати Лель в комментарии изданию StarHit, обратили внимание не только в России, но и за рубежом. В частности, артистка рассказала про поступающие предложения «от лондонского Universal и глобального Sony Music». Примечательно, что, несмотря на наличие в репертуаре Лель англоязычной версии этой песни, спросом пользуется именно трек на русском языке.
«Кукла колдуна»
Благодаря популярности сериала о панк-рок-группе «Король и Шут» от платформы «Кинопоиск» в марте 2023 года сразу семь песен этой группы вошли в топ-10 самых популярных композиций на «Яндекс Музыке». Первое место занял хит «Кукла колдуна» (на Apple Music эта песня в то же время удерживала 17-е место), второе — «Лесник», третье — «Дурак и молния».
«Зима в сердце»
Однако не только Катя Лель и «Король и Шут» смогли вернуть себе былую популярность. Как рассказал РБК Life представитель сервиса «Яндекс Музыка», в числе недавних примеров резко возросшей популярности — кавер-версия хита «Зима в сердце» группы «Гости из будущего» в исполнении группы «Моя Мишель». Трек занял первое место в чарте стриминга в ноябре после того, как завирусился в TikTok из-за выпавшего снега. Причем релиз кавера состоялся еще два года назад, а оригинальная композиция вышла в 2000 году.
«Плохая девочка»
Еще один пример популярности музыки 2000-х — ремикс на трек «Плохая девочка» группы «Винтаж» в исполнении музыкантов ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT, который попал на первое место в чарте «Яндекс Музыки» летом. Оригинальная версия этой песни вышла еще в 2008-м. Кстати, и тогда она пользовалась не меньшей популярностью: «Плохая девочка» стала первым синглом группы «Винтаж», которому удалось возглавить российский радиочарт и задержаться на этой строчке на две недели.
Дмитрий Маликов
Одним из самых долгоиграющих трендов популярности у молодежи стал артист Дмитрий Маликов, чья карьера стартовала еще в конце XX века. Причем этот артист во многом адресно работает именно на новое поколение: он принимал участие в Versus, а также записывал совместные треки с Люсей Чеботиной и МС Хованским.
Драйвером поп-культуры как таковой всегда были и будут новинки, убежден глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Периодический всплеск интереса к поп-искусству прежних лет он называет феноменом, который «нередко обуславливается прорывами в технологиях, создаваемых для упрощения доступа к тем или иным произведениям». «Аналогично можно вспомнить подъем массового интереса к джазу и блюзу в 1980-х с появлением компакт-дисков, — объясняет Сафронов. — Но эти всплески не идут в сравнение с модными современными трендами и не имеют значимого коммерческого значения».
Иначе объясняет вернувшуюся популярность артистов прошлого поколения организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Он связывает интерес молодежи к песням 1990−2000-х со «здоровым любопытством к истории культуры». TikTok же в этом случае выступает лишь источником информации, удобным для подростков. «Дети нередко интересуются, на чем росли их родители, — считает Бабич. — Очевидно, часть контента прошлых лет находит отклик и у них. Кроме того, для России именно 1990−2000-е стали культурным взрывом после застоя и железного занавеса».
В чарте «Яндекс Музыки», как признают в пресс-службе компании, действительно регулярно взлетают треки, которые стали популярными благодаря социальным сетям и особенно форматам коротких видео. Причины такого «вирусного» распространения зачастую ситуативны и непредсказуемы, отмечает представитель платформы: «Сейчас вырастает целое поколение, которое только открывает для себя хиты в новой, близкой своему вкусу форме. Для них это ретрохиты, но в привычной современной обработке, а ретро во все времена пользуется спросом».
Григорий Юлкин, A&R директор лейбла «Коала Мьюзик».
"Почти у каждого поколения своя музыка и способы ее потребления. Тут скорее вопрос не в том, что TikTok стал окном в культуру прошлого, а в том, что TikTok является одним из главных источников контента для молодежи. И если определенный контент заходит пользователям, то он мгновенно распространяется среди них — вне зависимости от того, когда он был создан.
Цикличность спроса естественна для культуры в целом и музыкальной индустрии в частности. Фактически мы всегда бегаем по кругу, от более сложных форм к простым и обратно. Часто это связано с социально-политическими моментами, иногда — с культурными.
Однако в музыкальной индустрии мало какое явление является долгоиграющим, особенно если мы говорим про тренды и способы потребления. Мы уже наблюдаем у более юных слушателей немного другие запросы, чем у их старших братьев и сестер".
Денис Глазин, A&R директор лейбла S&P Digital.
«Причина популярности музыки 1990−2000-х скорее не в нехватке хорошего современного репертуара, а в его переизбытке. Ежедневно на музыкальные платформы отгружается такое количество музыки, что отделять зерна от плевел становится все сложнее и сложнее. Поэтому взгляд поневоле обращается в прошлое, на проверенные временем хиты. Вспомнить можно много артистов, так как, помимо нового витка популярности оригиналов, существует множество различных трендов на переработку старых песен: ускорение, замедление, ремиксы разных форматов. Последние несколько месяцев невероятно успешны ремиксы в жанре фонк, они занимают высокие позиции в чартах и имеют гигантский успех. Первым подобным треком, добившимся большого успеха в России и задавшим тренд, стала совместная переработка исполнителем ТРАВМА и группой “Винтаж” их хита “Плохая девочка”.
Думаю, общий тренд связан с некой цикличностью в мировой культуре и искусстве, вызванной тем, что люди, юность которых пришлась на 1990-е и 2000-е, испытывают сильное чувство ностальгии, а те, кто в эти годы только родился, попросту не успели ознакомиться с тем пластом культуры, при этом они интуитивно его понимают и проявляют к нему интерес, так как буквально выросли в этой атмосфере".