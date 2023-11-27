Феномен Кати Лель и «КиШ»: почему все снова слушают музыку 2000-х

На прошлой неделе трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», выпущенный 20 лет назад, занял третье место в мировом чарте Viral 50 на стриминге Spotify. Вирусной композиция стала и в соцсети TikTok, причем именно у иностранных пользователей.

РБК Life разобрался, какие артисты прошлых десятилетий вновь оказались на волне популярности благодаря TikTok, почему представителям молодежи интересны хиты их родителей и как музыканты через каверы на собственные песни возвращают интерес слушателей.

Как Катя Лель и «Король и Шут» вернули популярность

«Мой мармеладный»

На внезапный всплеск популярности трека «Мой мармеладный» в TikTok, по словам самой Кати Лель в комментарии изданию StarHit, обратили внимание не только в России, но и за рубежом. В частности, артистка рассказала про поступающие предложения «от лондонского Universal и глобального Sony Music». Примечательно, что, несмотря на наличие в репертуаре Лель англоязычной версии этой песни, спросом пользуется именно трек на русском языке.

«Кукла колдуна»

Благодаря популярности сериала о панк-рок-группе «Король и Шут» от платформы «Кинопоиск» в марте 2023 года сразу семь песен этой группы вошли в топ-10 самых популярных композиций на «Яндекс Музыке». Первое место занял хит «Кукла колдуна» (на Apple Music эта песня в то же время удерживала 17-е место), второе — «Лесник», третье — «Дурак и молния».

«Зима в сердце»

Однако не только Катя Лель и «Король и Шут» смогли вернуть себе былую популярность. Как рассказал РБК Life представитель сервиса «Яндекс Музыка», в числе недавних примеров резко возросшей популярности — кавер-версия хита «Зима в сердце» группы «Гости из будущего» в исполнении группы «Моя Мишель». Трек занял первое место в чарте стриминга в ноябре после того, как завирусился в TikTok из-за выпавшего снега. Причем релиз кавера состоялся еще два года назад, а оригинальная композиция вышла в 2000 году.

«Плохая девочка»

Еще один пример популярности музыки 2000-х — ремикс на трек «Плохая девочка» группы «Винтаж» в исполнении музыкантов ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT, который попал на первое место в чарте «Яндекс Музыки» летом. Оригинальная версия этой песни вышла еще в 2008-м. Кстати, и тогда она пользовалась не меньшей популярностью: «Плохая девочка» стала первым синглом группы «Винтаж», которому удалось возглавить российский радиочарт и задержаться на этой строчке на две недели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-2000759681&id=121759681&hd=2&hash=8a5416550f272e17&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Маликов

Одним из самых долгоиграющих трендов популярности у молодежи стал артист Дмитрий Маликов, чья карьера стартовала еще в конце XX века. Причем этот артист во многом адресно работает именно на новое поколение: он принимал участие в Versus, а также записывал совместные треки с Люсей Чеботиной и МС Хованским.

Драйвер поп-культуры или разовый всплеск

Драйвером поп-культуры как таковой всегда были и будут новинки, убежден глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Периодический всплеск интереса к поп-искусству прежних лет он называет феноменом, который «нередко обуславливается прорывами в технологиях, создаваемых для упрощения доступа к тем или иным произведениям». «Аналогично можно вспомнить подъем массового интереса к джазу и блюзу в 1980-х с появлением компакт-дисков, — объясняет Сафронов. — Но эти всплески не идут в сравнение с модными современными трендами и не имеют значимого коммерческого значения».

Иначе объясняет вернувшуюся популярность артистов прошлого поколения организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Он связывает интерес молодежи к песням 1990−2000-х со «здоровым любопытством к истории культуры». TikTok же в этом случае выступает лишь источником информации, удобным для подростков. «Дети нередко интересуются, на чем росли их родители, — считает Бабич. — Очевидно, часть контента прошлых лет находит отклик и у них. Кроме того, для России именно 1990−2000-е стали культурным взрывом после застоя и железного занавеса».

В чарте «Яндекс Музыки», как признают в пресс-службе компании, действительно регулярно взлетают треки, которые стали популярными благодаря социальным сетям и особенно форматам коротких видео. Причины такого «вирусного» распространения зачастую ситуативны и непредсказуемы, отмечает представитель платформы: «Сейчас вырастает целое поколение, которое только открывает для себя хиты в новой, близкой своему вкусу форме. Для них это ретрохиты, но в привычной современной обработке, а ретро во все времена пользуется спросом».

Что говорят представители российских лейблов

Григорий Юлкин, A&R директор лейбла «Коала Мьюзик».

"Почти у каждого поколения своя музыка и способы ее потребления. Тут скорее вопрос не в том, что TikTok стал окном в культуру прошлого, а в том, что TikTok является одним из главных источников контента для молодежи. И если определенный контент заходит пользователям, то он мгновенно распространяется среди них — вне зависимости от того, когда он был создан.

Цикличность спроса естественна для культуры в целом и музыкальной индустрии в частности. Фактически мы всегда бегаем по кругу, от более сложных форм к простым и обратно. Часто это связано с социально-политическими моментами, иногда — с культурными.

Однако в музыкальной индустрии мало какое явление является долгоиграющим, особенно если мы говорим про тренды и способы потребления. Мы уже наблюдаем у более юных слушателей немного другие запросы, чем у их старших братьев и сестер".

Денис Глазин, A&R директор лейбла S&P Digital.

«Причина популярности музыки 1990−2000-х скорее не в нехватке хорошего современного репертуара, а в его переизбытке. Ежедневно на музыкальные платформы отгружается такое количество музыки, что отделять зерна от плевел становится все сложнее и сложнее. Поэтому взгляд поневоле обращается в прошлое, на проверенные временем хиты. Вспомнить можно много артистов, так как, помимо нового витка популярности оригиналов, существует множество различных трендов на переработку старых песен: ускорение, замедление, ремиксы разных форматов. Последние несколько месяцев невероятно успешны ремиксы в жанре фонк, они занимают высокие позиции в чартах и имеют гигантский успех. Первым подобным треком, добившимся большого успеха в России и задавшим тренд, стала совместная переработка исполнителем ТРАВМА и группой “Винтаж” их хита “Плохая девочка”.