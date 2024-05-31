Адвокат объяснила, могут ли дети оспорить завещание родителя

Она сообщила, что все имеют право распоряжаться своим имуществом на случай смерти, написав завещание. Наследодатель может оставить имущество любому человеку. При этом можно как угодно определить доли наследников либо лишить наследства кого-то из них или всех сразу (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). И указывать причины лишения не нужно. Если наследодатель оставил большую часть имущества одному ребенку, остальные дети не могут оспорить завещание.