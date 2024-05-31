Адвокат объяснила, могут ли дети оспорить завещание родителя

Если отец или мать завещали несоразмерно большую часть своего имущества одному из детей, могут ли другие оспорить завещание? На этот вопрос изданию «Мел» ответила адвокат, советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян.
Она сообщила, что все имеют право распоряжаться своим имуществом на случай смерти, написав завещание. Наследодатель может оставить имущество любому человеку. При этом можно как угодно определить доли наследников либо лишить наследства кого-то из них или всех сразу (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). И указывать причины лишения не нужно. Если наследодатель оставил большую часть имущества одному ребенку, остальные дети не могут оспорить завещание.
Вместе с тем есть один нюанс. Дело в том, что есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. На нее имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, муж или жена, а также иждивенцы наследодателя.
Таким образом, каждый несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок получит не менее половины того, что причиталось бы ему по закону, если бы владелец имущества не написал завещание.
К нетрудоспособным детям относятся:
- несовершеннолетние;
- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости;
- инвалиды I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
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Айгуль Сабитова