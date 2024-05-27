Не поделить? Названы главные ошибки составлении завещания на землю и дом

Каждый, кто имеет право собственности на дом и земельный участок, обязательно имеет два свидетельства или две выписки из ЕГРН, где в одном документе описан дом, а в другом — земельный участок. Может сложиться впечатление, что, раз это разные вещи, то и завещать их можно разным людям. Но завещать дома и земельный участок, на котором он расположен, разным лицам нельзя, так как они имеют непрерывную связь, разъясняет генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира. В Земельном кодексе Российской Федерации есть прямой запрет на переход права собственности на земельный участок отдельно от здания или сооружения находящегося на нем. Поэтому если дом и участок зарегистрированы, то в обязательном порядке они завещаются вместе.