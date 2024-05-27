Не поделить? Названы главные ошибки составлении завещания на землю и дом

Чтобы составить завещание, недостаточно просто выразить свои пожелания на бумаге. А если нужно поделить между наследниками дом с участком, то придется учесть еще несколько требований, без которых завещание либо потеряет юридическую силу, либо может быть оспорено. Эксперты aif.ru рассказали об ошибках, которых следует избегать.
Кто должен заверять завещание?
Завещание должно быть составлено письменно и удостоверено нотариусом. Иначе документ будет считаться недействительным.
«Иногда обстоятельства не позволяют завещателю прибыть к нотариусу лично, поэтому к удостоверению нотариуса приравниваются завещания находящихся на стационарном излечении и заверенные руководителями таких лечебных организаций или даже дежурными врачами; капитанами судов, находящихся в плавании; начальниками экспедиций или антарктических станций; также завещания военнослужащих, удостоверенных командирами воинских частей, в случае, если в месте дислокации нет нотариусов; а также граждан, отбывающих наказания в местах лишения свободы, начальниками мест лишения свободы (подробнее указано в статье 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации). Совместное завещание супругов таким способом удостоверить нельзя», — уточнил ведущий юрист юридического центра «Робин» Павел Аношкин.
Если человек в принципе лишен возможности удостоверить завещание, при чрезвычайных обстоятельствах, которые явно угрожают его жизни, возможно изложить собственноручно свою волю письменно в присутствии двух свидетелей.
Главное преимущество завещания в том, что составленное и удостоверенное завещание завещателя ни к чему не обязывает. В отличии от договора дарения завещатель не теряет право собственности на имущество, указанное в завещании. Второе преимущество — возможность в любой момент составить новое завещание, распределить имущество по-другому, указать в нем любых лиц — не важно, родственники это или нет.
Можно в завещании указать только дом, а участок — нет?
В завещании можно зафиксировать распоряжение в отношении всего имущества, либо в отношении конкретного объекта. Но по факту завещатели не всегда помнят, какое имущество у них есть, не воспринимают земельный участок как что-то самостоятельное и указывают только дом.
«Если такое завещание состоялось — судьба будет определена только того имущества, которое в завещании было указано. В этой ситуации, земельный участок будет наследоваться по закону, что может вызвать определенные проблемы в будущем — у наследника дома», — уточняет Аношкин.
Разрешат завещать дом и землю разным наследникам?
Каждый, кто имеет право собственности на дом и земельный участок, обязательно имеет два свидетельства или две выписки из ЕГРН, где в одном документе описан дом, а в другом — земельный участок. Может сложиться впечатление, что, раз это разные вещи, то и завещать их можно разным людям. Но завещать дома и земельный участок, на котором он расположен, разным лицам нельзя, так как они имеют непрерывную связь, разъясняет генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира. В Земельном кодексе Российской Федерации есть прямой запрет на переход права собственности на земельный участок отдельно от здания или сооружения находящегося на нем. Поэтому если дом и участок зарегистрированы, то в обязательном порядке они завещаются вместе.
«В нашей стране встречаются случаи, когда, например, дом зарегистрирован в собственность, а право на участок по каким-то причинам нет. В таком случае можно завещать только дом. Однако такое завещание будет считаться ничтожным. Любое заинтересованное лицо его сможет оспорить в любой момент и очень быстро, — добавляет Факира. — На практике нотариусы не идут на то, чтобы регистрировать завещание, если в нем указан только дом, а просят собственника сначала получить документы на землю, предоставить их и только после этого соглашаются все оформить».
Если же хочется поделить дом и землю между разными наследниками, то можно воспользоваться долевым правом собственности.
Как делить совместно нажитые дом и участок?
Как ни странно, но про этот вопрос наследодатели часто забывают. Аношкин отмечает: имущество может быть совместно нажитым. Это значит, что если супруги купили дом и участок в браке, оформили на одного из супруга, а он составил завещание, то наверняка доля второго супруга не была учтена. На самом деле, имущество супругов находится в общей совместной собственности, из которого, в случае смерти одного супруга, должна быть выделена доля пережившего супруга (обычно ½). Завещание в таком случае будет распространять свое действие на долю умершего супруга. На практике про долю пережившего супруга зачастую забывают.
Что еще нужно учесть при составлении завещания?
«Распространенная ошибка — не учитывать, что могут быть наследники, имеющие обязательную долю наследства, — добавляет он. — Так, иждивенцы или нетрудоспособные наследники даже при наличии завещания имеют право на получение половины от того имущества, которое они получили бы, если бы завещания не имелось. Если такие наследники есть, а завещатель считает, что такое имущество не должно им достаться, то в этом случае, пожалуй, единственный выход — передать право собственности до смерти».
Еще одна ошибка — не сообщить о наличии завещания. С одной стороны, человек не обязан говорить наследникам о том, как он поделил свое имущество. А с другой наследодателю лучше все же сообщить наследнику о завещании, чтобы избежать ситуаций, при которых волеизъявление усопшего может быть не учтено.
«Нельзя в завещании указывать условия, которые необходимо выполнить, чтобы получить наследство. То есть желания передать свое имущество только в случаях, когда наследник женится либо закончит обучение в университете с красным дипломом, не имеют юридической силы, — говорит Факира. — Также при составлении завещания случаются ошибки технического характера. Бывает, что нотариус не проверяет детально объект. Но до сих пор встречаются объекты, которые были оформлены в собственность десятки лет назад, и за счет этого документы на них являются неправильными».