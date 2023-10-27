92-летний мужчина прошел пешком весь Гранд-Каньон

92-летний испанец Альфредо Алиага, который отправился в поход по Гранд-Каньону, признан самым старым человеком, когда-либо совершавшим такое путешествие. Как пишет UPI, он прошел 24 мили (38,6 километров).

В путешествии его сопровождала дочь Анабель Алиага-Бученау, зять Юрген Бученау и пара свидетелей-добровольцев. Продолжительность похода составила более 21 часа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/17l-ZuZh98I?si=OkGubu30nu_gr4xJ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алиага, который ранее несколько раз совершал походы по Гранд-Каньону, был встречен толпой из 100 фанатов. Рекордсмен сказал, что ему было очень приятно получить столько любви, заботы и поддержки.

В настоящее время Алиага считается самым старым человеком, пересекшим Гранд-Каньон пешком от края до края.

Предыдущий рекорд принадлежал Джону Джепкеме, которому был 91 год и 152 дня, когда он завершил свой поход в марте 2023-го.

Алиага сказал, что независимо от того, будет ли он занесен в Книгу рекордов Гиннеса, он планирует снова совершить поход по Гранд-Каньону в следующем году. «Нельзя говорить: “Я слишком стар, чтобы что-то делать”», — сказал Альфредо.

Недавно американка стала старейшим человеком, прыгнувшим с парашютом. На момент установления рекорда ей было 104 года.

Олеся Маевская