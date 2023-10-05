Американка стала старейшим человеком, прыгнувшим с парашютом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-2612421&id=456261832&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дороти Хоффнер из Чикаго признана самым старым человеком в мире, совершившим прыжок с парашютом, передает The Guardian. Она выполнила его в 104 года, при этом впервые пенсионерка увлеклась этим хобби 4 года назад.

Дороти вспоминает, что начинать ей было тяжело: во время первого прыжка в 100 лет ее пришлось выталкивать из самолета. Но в этот раз она была полна решимости, когда прыгала с высоты около четырех тысяч метров.

Спуск длился семь минут, включая медленное приземление на землю. После прыжка женщина заявила, что в следующий раз хочет прокатиться на воздушном шаре.

«Все это было восхитительно, чудесно, лучше и быть не могло. Возраст — это всего лишь число», — сказала Хоффнер. Предыдущий рекорд в Книге Гиннеса был установлен в мае 2022 года 103-летней Линнией Ингегард Ларссон из Швеции.

Недавно 102-летняя американка раскрыла секрет долголетия. Оказалось, что он не в здоровом образе жизни.