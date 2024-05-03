81-летний Платон провел последнюю ночь в компании рабыни-флейтистки

После катастрофического извержения Везувия свитки с текстами из собраний Помпеев и Геркуланума обуглились. И как только исследователи пытались их развернуть, драгоценные реликвии превращались в прах. Теперь ученые используют умные методы сканирования — они помогают идентифицировать текст, не разворачивая хрупкие папирусы. Так, из одного из таких «угольков» исследователи узнали о последних днях Платона, а когда продолжили изучение, поняли, что впереди их ждут открытия еще и о Сократе.