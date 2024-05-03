81-летний Платон провел последнюю ночь в компании рабыни-флейтистки

Не так давно мы рассказывали, как ученые с помощью искусственного разума узнали новые подробности жизни Платона и место его могилы, а также пообещали раздобыть другие любопытные детали, прочитав античный папирус из Геркуланума. И открытия не заставили себя долго ждать.
Как читают поврежденные огнем рукописи
После катастрофического извержения Везувия свитки с текстами из собраний Помпеев и Геркуланума обуглились. И как только исследователи пытались их развернуть, драгоценные реликвии превращались в прах. Теперь ученые используют умные методы сканирования — они помогают идентифицировать текст, не разворачивая хрупкие папирусы. Так, из одного из таких «угольков» исследователи узнали о последних днях Платона, а когда продолжили изучение, поняли, что впереди их ждут открытия еще и о Сократе.
По словам папиролога из Пизанского университета в Италии Грациано Раноккья (Graziano Ranocchia), одним из уничтоженных в Геркулануме зданий была большая вилла, возможно, принадлежавшая Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Юлия Цезаря. В большой библиотеке виллы хранилось более 1800 свитков.
В 1750-х годах на вилле начались раскопки, и несколько артефактов ошибочно были уничтожены — археологи сочли, что это просто куски древесного угля. Еще сотни свитков рассыпались во время попыток развернуть их.
В 1756 году аббат Пьяджио, хранитель древних рукописей Ватиканской библиотеки, изобрел машину, которая могла развернуть одну рукопись за четыре года. Текст скопировали, так как на воздухе он быстро портился.
Современные исследователи сосредоточились на цифровых методах чтения текстов без физического развертывания папирусов — чтобы избежать повреждений.
Профессор Раноккья говорит, что вместе с коллегами он использовал коротковолновую инфракрасную гиперспектральную визуализацию, который улавливает изменения в том, как свет отражается от чернил на папирусе.
Что нового узнали о Платоне
Недавно обнаруженный отрывок из одного из свитков, в котором использована эта техника, показал, что Платон провел свою последнюю ночь, обвиняя рабыню в «отсутствии ритма», когда она играла на флейте.
Свиток также помог подтвердить, что Платон был похоронен в Афинской академии, которую он же и основал, но добавляет деталь — место упокоения мыслителя находилось в специально отведенном саду.
На данный момент в исторической науке считается, что Платон умер в собственный 81-й день рождения, и случилось это в 347 году до нашей эры.
Не исключено, что скоро мы также узнаем, как Платон и другие мыслители разных эпох представляли идеальных людей будущего.