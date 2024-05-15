3D-печать, сублимированные насекомые и лиофилизация: рецепты с орбиты

Сара Рокки Денис, выпускница факультета аэрокосмической техники Политехнического университета Турина, основала стартап EAT Freedom и рассказала, как еда космонавтов может спасти планету.
Основная задача космического питания заключается в постоянном поддержании физической и умственной формы астронавтов в условиях пребывания в ограниченном, лишенном кислорода пространстве.
По словам Сары, технология и методы, используемые в космосе, могут оказаться эффективными и на Земле. Например, способ мягкой сушки веществ, при котором еда замораживается (лиофилизация), может быть крайне полезен для кухонь больниц и школьных столовых. На качество и вкус еды в значительной мере он не влияет, позволяя при этом экономить энергию на поддержании необходимой температуры во время хранения, транспортировки и подачи блюд.
Ещё один интересный способ космического «приготовления» еды, необходимый для транспортировки в течении длительного времени, — печать на 3D-принтере. Представьте:
чтобы добраться до Международной космической станции, нужно несколько часов, на Луну — около 4-х дней, но чтобы добраться до Марса, может потребоваться и девять месяцев.
«Космос — это настоящая орбитальная лаборатория, где астронавты подвергаются условиям, ускоряющим старение: год на орбите равен примерно 10 годам на Земле», — подчеркивает Сара.
Чтобы решить эту проблему, NASA активно продвигает инновационную идею Deep Space, финансируя технологию 3D-печати. Для Земли такой способ хранения пищи также может оказаться крайне полезным, так как с его помощью затраты на хранение будут сведены к минимуму.
На этом возможности космической кулинарии не заканчиваются. Согласно данным ООН, в 2021 году около 2,3 млрд человек в мире (29,3 процента населения) столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольствия. Способ приготовления еды из насекомых, готовящихся к испытаниям на МКС, потенциально может решить эту проблему: «Насекомые являются источником белка, сопоставимого с животными. Их можно употреблять в пищу в виде порошка, сублимированных кубиков или других программируемых форм. Они (насекомые) устойчивы к радиации и способны размножаться в условиях невесомости», — отмечает Сара.
Сейчас подобные технологические инновации гастрономии кажутся совершенно невероятными. Однако наука открывает человечеству всё больше возможностей. Рассказываем о стартовавшем 23 года назад космическом туризме — в отдельном материале.
Кристина Корчанова