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3D-печать, сублимированные насекомые и лиофилизация: рецепты с орбиты

Как можно улучшить способ производства, хранения и потребления пищи на Земле.

Источник: Без источника

Сара Рокки Денис, выпускница факультета аэрокосмической техники Политехнического университета Турина, основала стартап EAT Freedom и рассказала, как еда космонавтов может спасти планету.

Основная задача космического питания заключается в постоянном поддержании физической и умственной формы астронавтов в условиях пребывания в ограниченном, лишенном кислорода пространстве.

Соответственно пища, которую потребляют в космосе, должна сочетать в себе концентрацию энергии, полезных веществ и приятного вкуса — в сублимированном виде, удобном для транспортировки и последующего приготовления.

По словам Сары, технология и методы, используемые в космосе, могут оказаться эффективными и на Земле. Например, способ мягкой сушки веществ, при котором еда замораживается (лиофилизация), может быть крайне полезен для кухонь больниц и школьных столовых. На качество и вкус еды в значительной мере он не влияет, позволяя при этом экономить энергию на поддержании необходимой температуры во время хранения, транспортировки и подачи блюд.

Ещё один интересный способ космического «приготовления» еды, необходимый для транспортировки в течении длительного времени, — печать на 3D-принтере. Представьте:

чтобы добраться до Международной космической станции, нужно несколько часов, на Луну — около 4-х дней, но чтобы добраться до Марса, может потребоваться и девять месяцев.

«Космос — это настоящая орбитальная лаборатория, где астронавты подвергаются условиям, ускоряющим старение: год на орбите равен примерно 10 годам на Земле», — подчеркивает Сара.

Важно отметить, что еда космонавтов тоже портится быстрее, поэтому ни свежая, ни сублимированная пища не перенесёт такого путешествия.

Чтобы решить эту проблему, NASA активно продвигает инновационную идею Deep Space, финансируя технологию 3D-печати. Для Земли такой способ хранения пищи также может оказаться крайне полезным, так как с его помощью затраты на хранение будут сведены к минимуму.

На этом возможности космической кулинарии не заканчиваются. Согласно данным ООН, в 2021 году около 2,3 млрд человек в мире (29,3 процента населения) столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольствия. Способ приготовления еды из насекомых, готовящихся к испытаниям на МКС, потенциально может решить эту проблему: «Насекомые являются источником белка, сопоставимого с животными. Их можно употреблять в пищу в виде порошка, сублимированных кубиков или других программируемых форм. Они (насекомые) устойчивы к радиации и способны размножаться в условиях невесомости», — отмечает Сара.

Сейчас подобные технологические инновации гастрономии кажутся совершенно невероятными. Однако наука открывает человечеству всё больше возможностей. Рассказываем о стартовавшем 23 года назад космическом туризме — в отдельном материале.

Кристина Корчанова