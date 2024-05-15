3D-печать, сублимированные насекомые и лиофилизация: рецепты с орбиты

На этом возможности космической кулинарии не заканчиваются. Согласно данным ООН, в 2021 году около 2,3 млрд человек в мире (29,3 процента населения) столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольствия. Способ приготовления еды из насекомых, готовящихся к испытаниям на МКС, потенциально может решить эту проблему: «Насекомые являются источником белка, сопоставимого с животными. Их можно употреблять в пищу в виде порошка, сублимированных кубиков или других программируемых форм. Они (насекомые) устойчивы к радиации и способны размножаться в условиях невесомости», — отмечает Сара.