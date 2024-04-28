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Билет в космос: 23 года назад стартовал космический туризм

28 апреля 2001 года российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным и космическим туристом Деннисом Энтони Тито впервые отправились в космос. Экипаж «Союза» провел на МКС шесть дней, в течение которого специалисты проводили эксперименты, а Тито в это время занимался фото- и видеосъемкой и вел дневник.

По словам космонавтов, не скромничал и просил дать какую-нибудь работу, чтобы быть полезным. Все подробности о первом в истории космическом туризме смотрите в видео.

Анна Морозова