Билет в космос: 23 года назад стартовал космический туризм

28 апреля 2001 года российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным и космическим туристом Деннисом Энтони Тито впервые отправились в космос. Экипаж «Союза» провел на МКС шесть дней, в течение которого специалисты проводили эксперименты, а Тито в это время занимался фото- и видеосъемкой и вел дневник.