34-летний вомбат в японском зоопарке стал самым старым в мире

Вомбат Уэйн из японского зоопарка Сацукияма в Икеде признан специалистами Книги рекордов Гиннеса самым старым зарегистрированным представителем своего вида. Ему не менее 34 лет.
Маленький Уэйн потерял маму в детстве и чуть не попал под машину в ноябре 1989 года. То есть на момент фиксирования рекорда ему было не менее 34 лет и 100 дней, а, возможно, еще больше.
Предыдущего рекордсмена по количеству старейших вомбатов, когда-либо содержавшихся в неволе, звали Патрик, и ему было не менее 30 лет и 200 дней. Он умер в австралийском парке дикой природы Балларат в 2017 году.
Средняя продолжительность жизни вомбатов в дикой природе составляет 5−15 лет, а в неволе они могут дожить до 20 лет. Директор зоопарка Сацукияма, отметил что Уэйн — «чудесный вомбат» и его долгая жизнь объясняется спокойным образом жизни с низким уровнем стресса.
Недавно Книга рекордов Гиннеса решила пересмотреть титул старейшей собаки. Возникли подозрения о возрасте рекордсмена.
Олеся Маевская