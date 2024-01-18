Книга рекордов Гиннеса пересмотрит титул старейшей собаки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260179&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Редакция Книги рекордов Гиннеса пересматривает титул старейшей собаки в мире. Боби, представителю породы рафейру ду Алентежу из Португалии, было 30 лет и 266 дней в феврале прошлого года, когда жюри организации признало его самым старым живым псом и самой старой собакой за всю историю, сообщило UPI.

Рекордсмен умер в октябре, успев отметить 31 день рождения в мае. Однако после у специалистов возникли вопросы касательно продолжительности жизни Боби.

Возраст собаки был подтвержден регистрационной записью в Ветеринарной медицинской службе муниципалитета города Лейрии и португальской базе данных домашних животных (БДДЖ). Но некоторые ветеринары были настроены скептически еще во время фиксации рекорда.

Эурико Кабрал, координатор БДДЖ, подтвердил, что Боби на самом деле был зарегистрирован 3 июля 2022 года. Владелец собаки, внося животное в реестр, сам назвал дату рождения (1992 год), не предоставив никаких доказательств.

Из-за этого сотрудники БДДЖ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть возраст пса. Многие, сравнивая фотографии собаки из «юношеских» времен были настроены скептично, поскольку, по их мнению, на некоторых изображено другое животное, похожее на Боби.

Книга рекордов Гиннеса временно приостановила подачу заявок на определение старейшей из ныне живущих собак и самой старой собаки за всю историю. Пока продолжается проверка, Боби все еще числится на сайте организации как абсолютный рекордсмен.

Недавно стало известно, что старейшая курица-долгожитель, зарегистрированная в Книге Рекордов Гиннеса, умерла в возрасте 21 года. Последние дни она доживала в доме хозяйки, а не в курятнике.