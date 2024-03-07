17-летний немец почти два года живет в купе

Сегодня Столли знает, что важнее всего правильная организация. «Каждую ночь я сажусь на ночной поезд, и иногда мне приходится очень быстро менять расписание, потому что он внезапно может не прибыть», — жалуется путешественник. В его распоряжении — 36-литровый рюкзак, пространство которого нужно четко рассчитать. В арсенале Лассе: четыре футболки, две пары штанов, подушка для шеи, дорожное одеяло, ноутбук и наушники с шумоподавлением, нижнее белье и туалетные принадлежности.