17-летний немец почти два года живет в купе

17-летний немец Лассе Столли называет себя цифровым кочевником. Уже больше полутора лет подросток фактически живет в поездах Deutsche Bahn (DB). Ночью он спит в своем купе, а днем работает программистом в окружении других пассажиров, путешествуя по всей стране.
Лассе бросил учебу и ушел из родительского дома в 16 лет, но находит в своем новом образе жизни много преимуществ, сообщает Business Insider. «Я обладаю большой свободой и могу каждый день решать, куда я хочу поехать: в Альпы, в город или на море», — говорит юноша.
Утром он проверяет возможные маршруты поездов с помощью приложения и решает, куда поехать, в зависимости от погоды и настроения. Столли больше всего привлекают туристический курорт Бинц на Балтийском море и самая высокая гора Германии Цугшпитце. «Я часто хожу в короткие походы, потому что упражнения — это значительная часть моей повседневной жизни», — отмечает путешественник.
Подросток уже проехал на поезде 500 тысяч километров — это двенадцать кругосветных поездок. Столли говорит, что часто гуляет по Берлину, Франкфурту и Мюнхену. Летом 2022 года, 16-летний Лассе окончил среднюю школу и хотел начать обучение на ИТ-специалиста. Однако желаемое направление закрыли, и подросток нашел другой карьерный и жизненный путь.
Вдохновленный документальным фильмом на YouTube, он купил Bahncard 100 (проездная карта Германии, позволяющая экономить, путешествуя любым наземным транспортом по всей стране), и с тех пор почти безлимитно путешествует на DB по Германии и документирует свою жизнь в блоге. Поначалу родители парня отнеслись к такой идее со скептицизмом, но сын их убедил, распродал ненужные вещи, освободил комнату и 8 августа 2022 года отправился в свою первую поездку в Мюнхен.
«Первые месяцы были тяжелыми», — признается несовершеннолетний блогер. Он едва мог спать в поезде по ночам, продолжал дремать днем, мог случайно опоздать и был вынужден проводить долгие часы на вокзале, ожидая нужного поезда. Лишь со временем опыт Лассе научил его тому, как устроена жизнь в движении.
Сегодня Столли знает, что важнее всего правильная организация. «Каждую ночь я сажусь на ночной поезд, и иногда мне приходится очень быстро менять расписание, потому что он внезапно может не прибыть», — жалуется путешественник. В его распоряжении — 36-литровый рюкзак, пространство которого нужно четко рассчитать. В арсенале Лассе: четыре футболки, две пары штанов, подушка для шеи, дорожное одеяло, ноутбук и наушники с шумоподавлением, нижнее белье и туалетные принадлежности.
Он стирает белье вручную в раковинах холлов DB. По словам Столли, проживание в поезде обходится примерно в 10 тысяч евро (991 860 рублей) в год. В эту сумму включены как замена одежды и принадлежностей в случае порчи, так и плата за посещение общественных мест (музеев, выставок, бассейнов, бань). Лассе покупает еду в супермаркете и питается бесплатными снеками в буфетных залах DB на крупных вокзалах.
Родители продолжают поддерживать его финансово, но подросток зарабатывает и на своем IT-стартапе в Кельне. Также у Столли есть медицинская страховка в случае ЧП. Единственное, за что путешественник продолжает волноваться — сохранность его вещей. Как предупреждает парень, в ночных поездах порой воруют вещи, чаще всего — если состав проходит через крупный город.
Подросток мечтает, что однажды его жизнь в поезде станет самоокупаемой. Он говорит, что хотел бы стать консультантом Железнодорожного департамента по вопросам обслуживания и безопасности. Сотрудники линейного руководства уже пригласили его в свой офис, чтобы узнать об опыте и наблюдениях блогера.
Путешествия в целом имеют множество преимуществ для здоровья вне зависимости от транспорта. Так недавно стало ясно, почему человек в самолете стареет медленнее.
Олеся Маевская