11-летняя девочка нашла окаменелости крупнейшей морской рептилии

На пляже в Сомерсете (графство Англии) 11-летняя девочка обнаружила окаменелости, которые, по словам специалистов, могут принадлежать «крупнейшей морской рептилии», жившей несколько сотен миллионов лет назад. Об этом пишет The Guardian.
Специалисты считают, что останки принадлежат одной из разновидностей ихтиозавра — доисторической морской рептилии, жившей во времена динозавров. Ученые предполагают, что новый вид, названный Ichthyotitan severnensis («гигантская рыба-ящерица Севера»), обитал в морях ближе к концу триасового периода, около 202 миллионов лет назад.
После сравнения костей нового вида с костями уже известных представителей ихтиозавров, ученые допустили, что длина существа составляла около 25 метров. Также останки свидетельствуют о том, что особь Ichthyotitan severnensis еще росла, то есть в размерах она могла увеличиться.
Впервые фрагменты челюстной кости были обнаружены на пляже в Блу-Энкор (Англия) в мае 2020 года. Челюстная кость также была обнаружена в 2016 году на пляже в Сомерсете.
Впоследствии ученые собрали фрагменты вместе и установили, что все окаменелости принадлежат одному и тому же виду. Причем как и в первом, так и во втором случае окаменелая кость является сурангулярной — длинной изогнутой структурой, расположенной в верхней и задней частях нижней челюсти.
«Наличие двух образцов одной и той же кости с одинаковыми уникальными особенностями из одного и того же геологического часового пояса подтверждает нашу идентификацию чего-то нового, особенно в сочетании с тем фактом, что эти две кости появились примерно на 13 миллионов лет позже своих последних геологических родственников с таким названием», — рассказали специалисты. Однако некоторые ученые считают, что выводы о новом виде поспешны, так как нельзя судить только по одной части челюсти.
Ранее в Шотландии был обнаружен новый вид юрского птерозавра.
Анна Морозова