11-летняя девочка нашла окаменелости крупнейшей морской рептилии

«Наличие двух образцов одной и той же кости с одинаковыми уникальными особенностями из одного и того же геологического часового пояса подтверждает нашу идентификацию чего-то нового, особенно в сочетании с тем фактом, что эти две кости появились примерно на 13 миллионов лет позже своих последних геологических родственников с таким названием», — рассказали специалисты. Однако некоторые ученые считают, что выводы о новом виде поспешны, так как нельзя судить только по одной части челюсти.