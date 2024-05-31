Эксперт назвала 10 способов защитить ребенка от травли в интернете

5. Установите на компьютер и другие гаджеты антивирус. Его нужно периодически обновлять, чтобы базы были актуальны на ваших устройствах — так они будут защищены от проблем. Надо объяснить, что скачивать файлы нужно не со всех сайтов, и составить список тех, где это можно делать безопасно.