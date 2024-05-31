Эксперт назвала 10 способов защитить ребенка от травли в интернете

Психолог в социальной сфере, эксперт по детской безопасности Анастасия Баландович дала взрослым 10 советов, которые помогут им оградить своего ребенка от травли в Интернете. Она описала эти способы в своей книге «Дети в безопасности», пишет «Мел».
1. Нередко травля ребенка начинается с профиля его родственников. Психолог советует взрослым посмотреть, есть ли в их аккаунте в соцсети фото сына или дочери, и удалить снимки. Также она призывает не рассказывать в Сети подробности о семье, не давать ссылок на страницу ребенка. Профиль, если он не используется в коммерческих целях, стоит закрыть.
2. Нужно объяснить ребенку, что аккаунт необходимо защитить паролем и двухфакторной аутентификацией. Это обязательные элементы защиты профиля в Сети. Нужно помочь ребенку придумать сложный пароль и показать, как пользоваться менеджером паролей, чтобы не нужно было их запоминать.
3. Стоит разъяснить, что собеседником в Сети может оказаться кто угодно, поэтому ходить на встречи с онлайн-друзьями может быть опасно. Договоритесь с ребенком, что он всегда будет честно говорить вам, куда собирается идти. «И пока ему нет 18, подобные встречи организовываете вы с родителями его виртуального друга или подруги», — подчеркивает эксперт.
4. Расскажите, что такое фишинговый сайт — это сайт-подделка, имитирующий настоящий, созданный для кражи персональных данных. Родители должны показать, как проверять адрес ресурса (в нем не должно быть лишних символов и букв). Также надо объяснить ребенку, что данные карты можно вводить только на официальных проверенных сайтах продавцов.
5. Установите на компьютер и другие гаджеты антивирус. Его нужно периодически обновлять, чтобы базы были актуальны на ваших устройствах — так они будут защищены от проблем. Надо объяснить, что скачивать файлы нужно не со всех сайтов, и составить список тех, где это можно делать безопасно.
6. Также эксперт призывает родителей договориться с ребенком о том, какую информацию он не будет размещать в соцсетях: снимки с геолокацией, планы по поездкам, информацию о внутренних делах семьи, фотографии дорогих подарков и новых покупок. И не нужно делать этого самим.
7. Надо обсудить дома правила пользования общественным Wi-Fi и объяснить, что лучше включать мобильный интернет, так как он лучше защищен. «Попросите ребенка следить за балансом на его телефоне, чтобы не случилось ситуации, когда интернет очень нужен, а оплаченный трафик уже закончился», — рекомендует Анастасия Баландович.
8. Также она призывает установить четкие рамки ежедневного пользования гаджетом. Можно поставить таймер или специальное программное обеспечение. При этом ребенку нужно подавать правильный пример, то есть взрослые сами не должны подолгу сидеть в телефонах.
9. Стоит завести отдельную виртуальную карту для оплаты покупок в Сети. Это нужно для того, чтобы избежать кражи денег. Нередко мошенники переадресовывают на фишинговый сайт, где просят ввести данные карты. Если это сделать, украсть могут всю сумму. С виртуальной картой вы рискуете только теми деньгами, на которые совершается покупка.
10. Надо интересоваться тем, чем увлекается ребенок в интернете, даже если это кажется полной чушью. Будучи в теме, взрослые смогут повлиять на его решения мягко и ненавязчиво, а просто запрещая — будут отдаляться от него, лишая себя шанса вмешаться в нужный момент и помочь ему справиться с проблемами в Сети.
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Айгуль Сабитова