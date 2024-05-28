10 домашних средств от комариных укусов

От комаров летом нигде нет спасения, а места укусов потом краснеют, чешутся и зудят. Можно купить средство в аптеке и намазаться, но, если вы не хотите идти в аптеку или тратить деньги, вот несколько простых рецептов, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома. А еще домашние средства экологичнее и гораздо реже вызывают аллергию.