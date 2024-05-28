10 домашних средств от комариных укусов

От комаров летом нигде нет спасения, а места укусов потом краснеют, чешутся и зудят. Можно купить средство в аптеке и намазаться, но, если вы не хотите идти в аптеку или тратить деньги, вот несколько простых рецептов, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома. А еще домашние средства экологичнее и гораздо реже вызывают аллергию.
1. Пищевая сода
Уж она-то у вас в доме точно есть. Сода нейтрализует дисбаланс pH кожи и уменьшает воспаление, из-за которого кожа и зудит. Приготовьте пасту из соды: смешайте ее с несколькими каплями воды, нанесите на место укуса и оставьте примерно на 10 минут, прежде чем смыть прохладной водой.
2. Яблочный уксус
Обладает антисептическими свойствами, которые могут помочь предотвратить инфекцию и уменьшить воспаление. Просто смочите ватный тампон уксусом и приложите его к месту укуса. Кислотная природа уксуса также помогает сбалансировать pH кожи, облегчая зуд. Главное — не перепутать с другим уксусом.
3. Мед
Мед — это природное антибактериальное и противовоспалительное средство. Капля меда на месте укуса может уменьшить отек и предотвратить инфекцию — она вытянет жидкость из раны, тем самым очищая ее и защищая от проникновения бактерий. Противовоспалительные свойства меда помогают успокоить кожу, уменьшить раздражение и дискомфорт. Чтобы все не измазать, можно заклеить мед пластырем.
4. Эфирные масла
Масло чайного дерева, лаванды или мяты обладают противомикробными, противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Они могут уменьшить отек и облегчить зуд. Перед нанесением на кожу разбавьте их базовым маслом, например аргановым или маслом жожоба.
5. Холодный компресс
Вместе с содой — самое простое средство. Холод немедленно вызывает облегчение от укуса, уменьшает зуд и отек. Можно просто смочить ткань холодной водой, но лучше завернуть в нее несколько кубиков льда или что-нибудь из морозилки. Держать на месте укуса стоит 10−15 минут.
6. Овсянка
Вы вряд ли ожидали увидеть в списке кашу, но овсянка тоже обладает противовоспалительными свойствами и часто используется для облегчения раздражения кожи. Можно даже принять овсяную ванну: для этого измельчите одну чашку хлопьев в мелкий порошок и добавьте в теплую воду. Всего 15−20 минут в такой ванне помогут облегчить зуд и успокоить кожу.
7. Базилик
Листья базилика содержат камфору и тимол, которые помогают облегчить зуд. Раздавите свежие листья базилика, чтобы выделился сок, и приложите их к месту укуса. Второй вариант — приготовить отвар из листьев базилика, дать ему остыть и приложить к месту укуса пропитанный отваром ватный тампон.
8. Зубная паста
Если в зубной пасте содержится ментол или пищевая сода, она тоже поможет. Нанесите небольшое количество на место укуса и дайте ей высохнуть. Охлаждающий эффект ментола поможет уменьшить зуд и дискомфорт.
9. Ромашка
Ромашка — универсальное народное лекарство для самых разных проблем со здоровьем. Масла ромашки успокаивают кожу, уменьшают зуд и воспаление. В следующий раз, когда будете пить ромашковый чай, не выбрасывайте пакетик, а поместите его в холодильник, а, когда возникнет необходимость, приложите его к местам укуса. Прохлада мешочка в сочетании с успокаивающими свойствами ромашки поможет облегчить зуд и боль.
10. Алоэ Вера
Это растение известно своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Сок алоэ вера быстро уменьшает раздражение от укусов, охлаждает кожу и уменьшает отек. Просто отломите лист от растения и выдавите сок на место укуса.
Хорошая новость еще и в том, что передозировка с такими средствами практически невозможна.
Главное, советует журнал Popular Science, собравший подборку, заранее уточните, нет ли у вас аллергии на то средство, которым вы решили воспользоваться, и, если ничего не помогает, все же сходите в аптеку или к врачу.
Впрочем, если правильно одеться, может вас и вовсе не покусают: ученые рассказали, в какие цвета надо одеваться, чтобы избежать комариных укусов.
Георгий Мазуркевич