Назван нестандартный способ избежать комариных укусов: не стоит одеваться в четыре цвета

Джеффри Риффелл, профессор биологии Вашингтонского университета, сказал в своем заявлении: «Один из самых распространенных вопросов, который мне задают, звучит так: “Что я могу сделать, чтобы меня не кусали комары?” Раньше я говорил, что есть три основных признака, привлекающих комаров: ваше дыхание, ваш пот и температура вашей кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак: красный цвет, который можно найти не только на вашей одежде, но и на коже каждого человека. Оттенок вашей кожи не имеет значения, мы все выделяем ярко выраженный красный оттенок. Еще одним способом предотвратить укусы комаров может стать отфильтровывание этих привлекательных оттенков нашей кожи или ношение одежды, в которой они отсутствуют».