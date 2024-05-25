Назван нестандартный способ избежать комариных укусов: не стоит одеваться в четыре цвета

Близится летняя пора — значит, наступает раздолье для комаров, желающих испить нашей кровушки. Но, если верить ученым, есть способ минимизировать внимание кровососов к своей персоне — этим летом вам не следует надевать одежду четырех цветов, которые так любят комары, иначе вы рискуете быть искусанными вдрызг.
В летнее время года тихое небо наполняется раздражающим писком, пишет Daily Mail. Ученые предсказывают, что это будет «очень плохой» сезон борьбы с комарами, предупреждая о росте числа болезней, переносимых насекомыми.
Хотя существуют спреи, свечи и кремы, которые отпугивают вредителей, другой метод заключается в выборе цвета одежды, которую вы носите. Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что комаров привлекают красный, оранжевый, черный и бирюзовый цвета — нечто среднее между синим и зеленым.
Джеффри Риффелл, профессор биологии Вашингтонского университета, сказал в своем заявлении: «Один из самых распространенных вопросов, который мне задают, звучит так: “Что я могу сделать, чтобы меня не кусали комары?” Раньше я говорил, что есть три основных признака, привлекающих комаров: ваше дыхание, ваш пот и температура вашей кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак: красный цвет, который можно найти не только на вашей одежде, но и на коже каждого человека. Оттенок вашей кожи не имеет значения, мы все выделяем ярко выраженный красный оттенок. Еще одним способом предотвратить укусы комаров может стать отфильтровывание этих привлекательных оттенков нашей кожи или ношение одежды, в которой они отсутствуют».
Исследование, опубликованное в 2022 году, было проведено путем отслеживания поведения самок комаров, зараженных желтой лихорадкой, Aedes aegypti, при получении различных визуальных и ароматических сигналов.
Как и у всех видов комаров, кровь пьют только самки, и укусы A. aegypti могут передавать лихорадку денге, желтую лихорадку, чикунгунью и Зика, которые могут привести к летальному исходу, пишет Daily Mail.
Исследователи наблюдали за насекомыми в миниатюрных испытательных камерах, наполненных запахом и различными визуальными образцами, включая цветную точку или человеческую руку.
Без каких-либо стимулов к запаху комары в основном игнорировали точку на дне камеры, независимо от ее цвета.
Когда добавляли немного углекислого газа, комары летели к красным, оранжевым, черным или голубым точкам, но избегали зеленых, синих и фиолетовых.
Люди выдыхают углекислый газ, который насекомые чувствуют по запаху, и эксперимент показал, что этот газ заставляет глаза комаров отдавать предпочтение определенным длинам волн в визуальном спектре.
Это похоже на то, что может произойти, когда люди чувствуют приятный запах. «Представьте, что вы стоите на тротуаре и чувствуете запах коржей для пирога и корицы, — рассказывает Джеффри Райффелл. — Вероятно, это признак того, что поблизости есть пекарня, и вы можете начать осматриваться в поисках ее. Здесь мы начали изучать, какие визуальные элементы ищут комары, понюхав их собственную версию пекарни. Большинство людей обладают “истинным цветовым зрением”. Мы воспринимаем разные длины волн света как разные цвета: например, длина волны 650 нанометров выглядит красной, в то время как длина волны 450 нанометров выглядит синей».
Сезон комаров начинается в марте и продолжается до осени, и, несмотря на то, что в каждом штате их поровну, в 2023 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, произошло самое крупное заражение, пишет Daily Mail. По данным Termiix, на втором месте оказался Нью-Йорк. Это связано с тем, что урбанизация и жилищное строительство способствуют увеличению количества насекомых. Насекомые, как правило, скапливаются там, где есть стоячая вода, чтобы размножаться.