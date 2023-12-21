Алан Парсонс и его самая известная работа — альбом The Dark Side of the Moon от Pink Floyd



Pink Floyd

В 1973 году авангардисты Pink Floyd выбираются из пучины сложной психоделической музыки и представляют миру электронный эксперимент с космическим названием — The Dark Side of the Moon. Это первая концептуальная работа британского коллектива, в которой вокалисты Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс размышляют о человеческих пороках и о борьбе личности с гнетущими реалиями.

Работает над лонгплеем продюсер Алан Парсонс — именно он наделяет пластинку тем самобытным звучанием, которым она так славится. Рассказываем, что необычного можно услышать в каждой песне из треклиста и каким образом Pink Floyd создают здесь пока что никем не превзойдённый галлюциногенный вайб.

Speak to Me

Первый трек альбома с первых секунд погружает слушателя в атмосферу безумия. Это небольшое интро, в котором перемешиваются звуковые эффекты из разных песен с пластинки. Всё начинается с сердцебиения — за ним следуют тиканье часов и маниакальный смех гастрольного менеджера Pink Floyd Питера Уоттса. Завершается композиция фортепианным аккордом, плавно переходящим в следующую песню — при прослушивании практически невозможно заметить, в какой момент начинает звучать другой трек.

Breathe (In the Air)

Если бы эта песня была чем-то материальным, она была бы жидким мёдом. «Плавающие» звуковые текстуры, блюзовые аккорды (кое-где даже есть отсылка на Майлза Дэвиса) и мягкие вокальные распевы способны погрузить даже самого взыскательного слушателя в состояние лёгкой истомы. Главное здесь — постараться ненароком не войти в транс.

On the Run

На первый взгляд кажется, что психоделическая мелодия On the Run, вызывающая ассоциацию с ускоренным бегом, создана при помощи технологий. На самом деле практически весь трек Pink Floyd записывают вживую. Основную последовательность из восьми нот и рёв проезжающей машины музыканты создают с помощью синтезатора, а звуки хай-хэта появляются здесь благодаря генератору белого шума.

Time

Экзистенциальная песня Time, посвящённая проблеме «потерянного времени», символично начинается с тиканья часов, которое Алан Парсонс записывает в антикварном магазине. Этот звук здесь символизирует неумолимое движение жизни — её, по мысли Роджера Уотерса, человек должен брать в собственные руки, не ожидая указов сверху. Кроме философской лирики, композиция примечательна очаровательным гитарным соло в середине.

The Great Gig in the Sky

Поначалу Алан Парсонс не может определиться с тем, как должна звучать эта композиция. Среди прочего он использует орган, устные выдержки из Библии и даже записи общения астронавтов во время полётов. Всему этому не находится применения — и Парсонс начинает искать вокалистку. Ею становится 25-летняя певица Клэр Торри, которой предлагают импровизировать с мелодией. Что из этого выходит — вы можете услышать сами.

Money

Композиция, высмеивающая человеческую жадность, метафорически начинается с шума кассового аппарата и звона монет. Ироническому тексту о прекрасах богатства вторят бодрые гитарные партии и искромётное саксофонное соло.

Us and Them

Если вы попросите заядлого фаната Pink Floyd составить топ любимых песен, Us and Them с большой вероятностью окажется на одной из лидирующих позиций. При прослушивании этой композиции кажется, что она растворяется во времени и пространстве, подобно сахару в воде. Такой эффект создаётся за счёт «пульсирующего» звучания органа Хаммонда, мягких саксофонных мотивов и эха человеческого голоса.

Any Colour You Like

Это чисто инструментальная композиция, в которой «инопланетная» партия синтезатора EMS VCS 3 сочетается с гитарными аккордами. Полное погружение в космическую реальность.

Brain Damage

Песня с мрачным названием Brain Damage посвящена хрупкой человеческой психике. Мотив безумия проходит почти через всё творчество Pink Floyd — так случилось из-за трагической истории первого лидера группы Сида Барретта, который в конце 60-х сходит с ума из-за огромных доз психоделиков. Примечательно, что песня написана в мажоре и в целом звучит даже по-детски наивно. Такое противоречие создаёт атмосферу шизофреничной отстранённости от реальности.

Eclipse