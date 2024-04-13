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Звезда «Терминатора» хотела уйти из кино из-за болей

Актриса Линда Гамильтон призналась, что хотела уйти из кино из-за болей в бедренном суставе и необходимости несмотря на это играть физически сильных женщин.

Источник: AP 2023

Ее цитирует The Hollywood Reporter.

63-летняя Гамильтон призналась, что передумала ради роли в пятом сезоне сериала «Очень странные дела».

«Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что устала быть крутой. Бедро болело уже пару лет», — призналась она.

После того как Гамильтон заявила своему агенту об уходе из кино, ей предложили роль в «Очень странных делах». «Его спросили: “Линда Гамильтон свободна от июня до июня? А он ответил “да”, даже со мной не посоветовался”», — сказала она.

Звезда «Терминатора» также пошутила, что испортила себе любимый сериал, сезоны которого раньше не пропускала. По словам Гамильтон, из-за синдрома самозванца она никогда не смотрит проекты, в которых снимается.

Накануне режиссер «Игр разума» объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино.