Звезда «Сумерек» основал свою дэткор-группу BloodMagic

Бауэра также можно узнать по сериалу «Очень странные дела» (2016-…): там он исполнил роль Векны. Актер играл и в музыкальном триллере Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) с Джонни Деппом, где пел сам, и в финале «Гарри Поттера» «Дары смерти» (2010−2011).