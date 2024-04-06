Звезда «Сумерек» основал свою дэткор-группу BloodMagic

Молодой метал-коллектив состоит из двух человек: самого Бауэра (вокал и гитара) и барабанщика Кайла Адамса, пишет «Kerrang!». Последний работает сессионным артистом. Первый мрачный клип дуэта уже в сети.
Бауэра также можно узнать по сериалу «Очень странные дела» (2016-…): там он исполнил роль Векны. Актер играл и в музыкальном триллере Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) с Джонни Деппом, где пел сам, и в финале «Гарри Поттера» «Дары смерти» (2010−2011).
Сольные песни Бауэр начал выпускать в 2020-м. Известно, что актер занимался музыкой с детства. Его родители связаны с индустрией: мать — музыкальный менеджер, а отец работает в небезызвестной компании Gibson, которая производит гитары.