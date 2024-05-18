Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал, как борется с лишним весом ради кино

При этом артист признался, что некоторые режиссеры и вовсе просят его набрать больше веса. По словам Попова, с этой задачей иногда справиться сложнее, чем с похудением. Он отметил, что один из кинематографистов просил его набрать 50 килограммов ради роли, но Попов отказался.