Звезда «Оппенгеймера» обвинила Кончаловского в женоненавистничестве

По мнению Блант, режиссер, вел себя ужасно: «Обычно я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готов держать удар, но та ситуация была для меня чем-то вроде дна». Она подчеркнула, что считает Кончаловского, чье имя она не смогла вспомнить во время разговора с изданием, «мерзким».