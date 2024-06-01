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Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук выпустила альбом

Актриса и певица Майя Хоук представила новый студийный альбом Chaos Angel (2024). По словам артистки, этот релиз о том, как «распознавать и ломать шаблоны».

Источник: AFP 2023

«Однажды мне сказали, что мысли подобны воде в каньоне. Чем больше ты думаешь о чем-то, тем глубже становится русло реки и тем сложнее перестать прокручивать эту мысль в голове. Мысль, о которой хочет думать ваш мозг, — это то, куда вода хочет течь. Запись этого альбома помогла мне создать новые “реки” в своей голове. Надеюсь, поможет и вам хотя бы успокоить свои реки на минутку», — написала Майя в соцсетях.

Chaos Angel — третий лонгплей в дискографии исполнительницы после Blush 2020 года и MOSS 2022-го. Артистка исполняет мелодичные инди-рок-баллады, обычно акустические.

Майя Хоук — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Как актриса она известна по ролям Линды Касабиан в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (2019) и Робин Бакли в сериале «Очень странные дела» (2016-…). Звезда дебютировала как музыкант в августе 2019 года, выпустив двойной сингл-сет с песнями To Love a Boy и Stay Open. По ее словам, этот релиз был отчасти вдохновлен драмой Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем» (2017).