Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук выпустила альбом

«Однажды мне сказали, что мысли подобны воде в каньоне. Чем больше ты думаешь о чем-то, тем глубже становится русло реки и тем сложнее перестать прокручивать эту мысль в голове. Мысль, о которой хочет думать ваш мозг, — это то, куда вода хочет течь. Запись этого альбома помогла мне создать новые “реки” в своей голове. Надеюсь, поможет и вам хотя бы успокоить свои реки на минутку», — написала Майя в соцсетях.
Chaos Angel — третий лонгплей в дискографии исполнительницы после Blush 2020 года и MOSS 2022-го. Артистка исполняет мелодичные инди-рок-баллады, обычно акустические.
Майя Хоук — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Как актриса она известна по ролям Линды Касабиан в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (2019) и Робин Бакли в сериале «Очень странные дела» (2016-…). Звезда дебютировала как музыкант в августе 2019 года, выпустив двойной сингл-сет с песнями To Love a Boy и Stay Open. По ее словам, этот релиз был отчасти вдохновлен драмой Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем» (2017).