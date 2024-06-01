Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук выпустила альбом

«Однажды мне сказали, что мысли подобны воде в каньоне. Чем больше ты думаешь о чем-то, тем глубже становится русло реки и тем сложнее перестать прокручивать эту мысль в голове. Мысль, о которой хочет думать ваш мозг, — это то, куда вода хочет течь. Запись этого альбома помогла мне создать новые “реки” в своей голове. Надеюсь, поможет и вам хотя бы успокоить свои реки на минутку», — написала Майя в соцсетях.