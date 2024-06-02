Звезда мелодрамы «Одинокие сердца» стал отцом в 51 год

Чернышев женился на Добржинской в 2017 году. Пара зарегистрировала брак в Москве, а обвенчалась в Греции. Медовый месяц знаменитости провели на Кубе. Актриса моложе своего мужа на 11 лет. Они познакомились во время учебы, когда Добржинская еще состояла в отношениях. Звезды встретились снова по окончании обучения, их роман длился 10 лет до брака.