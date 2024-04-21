Звезда «Эйфории» ответила известному продюсеру на критику ее внешности

«Как грустно, что женщина, имеющая возможность поделиться своими знаниями и опытом, вместо этого решает напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии и считает уместным учить этому своих студентов, это позорно. Несправедливое унижение коллеги-женщины многое говорит о характере госпожи Баум», — заключила Суини.