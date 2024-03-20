Звезда «Друзей» рассказала о плюсах старения

По словам Кокс, с возрастом она стала более амбициозной и перестала бояться пробовать новое и отказывать людям. «Так много времени тратится на раздумия: “Ох, если я туда не пойду, меня не пригласят опять. Вдруг это лучшая вечеринка на свете? Я не приду и все пропущу? Но идти не хочу, но…” Вот это нежелание задеть людей», — объяснила она.