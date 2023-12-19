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03:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда «Дома-2» назвала самый нелепый слух о себе

Российская телеведущая, блогерша и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня назвала самым нелепым слухом о себе утверждение, что она пробралась на Каннский кинофестиваль, перелезши через забор.

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Источник: РИА "Новости"

На эту тему она высказалась в беседе с ведущей Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

«Самый нелепый слух обо мне повторяется из года в год. Мне кажется, что это очень нелепо и смешно. Это характеризует то, насколько людям хотелось бы верить, что я через забор всегда перелезаю на Каннский кинофестиваль, что меня оттуда все время гонят», — сказала Боня.

Она также заявила, что впервые попала на Канский кинофестиваль, когда работала в Монако на радио. «Когда ты работаешь в медиа, ты можешь аккредитоваться», — объяснила она. Еще одним способом попасть на мероприятие Боня назвала покупку билета. «В следующие разы я познакомилась со всеми, то есть я знаю абсолютно все», — она.

Ранее Боня рассказала, что сейчас ей уже не нужно покупать билет на Каннский кинофестиваль, так как она сотрудничает с различными брендами и представляет их наряды.

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