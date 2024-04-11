ЗВЕРИ в городе. Культовая группа приедет в Уфу на VK Fest 2024

Среди участников события, которое пройдет 1 июня в парке «Ватан» заявлена легендарная группа ЗВЕРИ. Компанию им составят CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil', Ольга Бузова и Юля Паршута и другие. Также город посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс, чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой национальный эфир 31 мая из Уфы.