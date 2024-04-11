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ЗВЕРИ в городе. Культовая группа приедет в Уфу на VK Fest 2024

Крупнейший музыкальный фестиваль в этом году посетит Уфу.

Источник: VK Fest

Среди участников события, которое пройдет 1 июня в парке «Ватан» заявлена легендарная группа ЗВЕРИ. Компанию им составят CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil', Ольга Бузова и Юля Паршута и другие. Также город посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс, чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой национальный эфир 31 мая из Уфы.

Список исполнителей будет пополняться. В скором времени фестиваль анонсирует новых артистов лайнапа, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.