Зри в корень. Косметолог рассказала, как часто можно наращивать ресницы

Наращенные ресницы особенной популярностью пользуются перед отпуском, ведь они позволяют даже пляже и в море выглядеть, как кинодива, не опасаясь, что потечет тушь.
В ходе наращивания к одной ресничке прикрепляются еще 2−3 волоска из синтетического моноволокна. Процедура наращивания длится от полутора до трех часов в зависимости от густоты натуральных ресниц. Срок действия процедуры — около месяца, после чего желательно пройти коррекцию.
Но как часто можно наращивать ресницы и можно ли после такой процедуры остаться вообще без ресниц? Отвечает врач- косметолог Оксана Чащина:
— Наращивание ресниц — процедура хотя и безболезненная, но довольно травмирующая. Корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц. Особую опасность процедура представляет для обладательниц тонких и слабых ресниц, которые чаще всего к ней и прибегают. Кроме того, составы, которые используются для приклеивания, могут вызывать аллергическую реакцию, ожог кожи и конъюнктивы (при попадании в глаз). Также искусственные ресницы задерживают больше грязи и пыли, а их недостаточное очищение создаёт условия для инфицирования.
Проходить процедуру наращивания ресниц постоянно не рекомендуется. Лучше прибегать к ней только в тех случаях, когда требуется «долгоиграющая» несмываемая красота.