Зри в корень. Косметолог рассказала, как часто можно наращивать ресницы

— Наращивание ресниц — процедура хотя и безболезненная, но довольно травмирующая. Корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц. Особую опасность процедура представляет для обладательниц тонких и слабых ресниц, которые чаще всего к ней и прибегают. Кроме того, составы, которые используются для приклеивания, могут вызывать аллергическую реакцию, ожог кожи и конъюнктивы (при попадании в глаз). Также искусственные ресницы задерживают больше грязи и пыли, а их недостаточное очищение создаёт условия для инфицирования.