Зоопсихолог рассказала, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

По словам Левченко, заслужить доверие взрослой кошки достаточно сложно, поскольку это очень осторожные животные. Проще найти контакт с маленьким котенком. Тем не менее и взрослые особи привязываются к хозяину. «Кошек не зря называют свободолюбивыми. Действительно, чаще всего по характеру они отстраненно себя ведут и не любят насилия над собой даже в виде ласки. Кошки, как и все мы, разные. И есть среди них очень разговорчивые, ласковые и тактильные», — отметила эксперт. Кроме того, у кошек есть так называемый молочный шаг — когда животное мнет лапами мягкий плед. По словам специалиста, это инстинкт, полученный полосатыми в раннем возрасте. «Таким образом котята разминают молочные железы своей матери при грудном кормлении. Этот жест действует успокаивающе. И некоторые кошки продолжают расслабляться таким образом во взрослом возрасте», — объясняет Левченко.