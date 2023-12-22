Зоологи объяснили темный цвет глаз большинства собак

Ученые из Научного университета Тейке и Университета Сева провели исследование, в котором сосредоточились на эффекте одомашнивания собак, и выяснили, что их темные глаза связаны именно с этим процессом. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Зоологи изучили изображения морд 22 серых волков и 81 домашней собаки 35 популярных пород. На высококачественных снимках можно было рассмотреть цвет глаз животных, помимо которого в анализе также учитывался контраст между радужкой и зрачком.

Затем ученые показали нескольким добровольцам фото 12 собак. Среди изображений животных были шесть чистокровных пород и шесть представителей без породы. Для сравнения авторы работы продублировали некоторые изображения, изменив цвет глаз некоторых питомцев при помощи фоторедактора с исходного тёмного на желтый (который наблюдается у волков).

Участников эксперимента попросили рассказать, как они оценивают животных на фото, при помощи десяти пар следующих характеристик: неагрессивный — агрессивный, тревожный — покладистый, недоброжелательный — дружелюбный, недобрый — добрый, нелюдимый — общительный, инфантильный — зрелый, неуверенный — уверенный, зависимый — независимый, неумный — умный, ненадежный — надежный. Также исследователи интересовались, насколько испытуемые хотели бы взаимодействовать с животным и насколько хотели бы оставить его себе.

Оказалось, что изображение морд темноглазых собак имели более дружелюбные показатели, чем светлоглазых. Первых описывали как более спокойных, добрых, общительных, неагрессивных, неуверенных в себе и зависимых.

При этом цвет радужки не повлиял на желание людей «взаимодействовать» с собакой или взять её себе домой, однако участники относились к темноглазым животным более благосклонно.

По мнению исследователей, результаты подтвердили гипотезу о том, что более темный цвет глаз у собак связан с искусственным отбором во время одомашнивания. Кареглазые животные могли эволюционно быстрее адаптироваться и приобрести вид, который человек будет считать более дружелюбным.

Ранее ученые выяснили, что собаки запоминают, куда человек прячет еду.

Анна Морозова