Кто установил Знамя над Рейхстагом. Фото

1 мая 1945 года разведчики Алексей Шелест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили Знамя Победы над Рейхстагом — историческим зданием германского парламента.
Ожесточенные бои советских войск за овладение Рейхстагом велись с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Тогда было принято решение о том, что передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательное крушение нацизма. В короткие сроки было изготовлено девять стягов.
Бои шли за каждый этаж, флаги появлялись в разных местах Рейхстага. 1 мая Знамя Победы на куполе здания было установлено разведчиками Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.
Известно, что примерно в одно и то же время было несколько попыток водружения флага, но они пресекались немцами. И только штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии осталось нетронутым артиллерийским огнем фашистов.
Анна Морозова