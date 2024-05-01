Кто установил Знамя над Рейхстагом. Фото

Ожесточенные бои советских войск за овладение Рейхстагом велись с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Тогда было принято решение о том, что передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательное крушение нацизма. В короткие сроки было изготовлено девять стягов.