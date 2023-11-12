Знаменитый «Сожженный город» оказался старше, чем считалось

Об открытии сообщает Tehran Times. Так называемый «Сожженный город» внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас он носит название Шахри-Сухте. Это археологический памятник на юго-востоке Ирана. Кстати, его название на персидском как раз и означает «Сожженный город», поскольку известно, что за свою историю он как минимум трижды сгорал почти дотла. Предыдущие исследования показали, что город занимал площадь более 150 гектаров и был основан около 3200 года до нашей эры. Однако новое исследование заставляет пересмотреть его историю.

«В ходе недавних исследований мы выяснили, что основание “Сожженного города” не относится к 3200 году до нашей эры, — говорит археолог Сейед-Мансур Сейед-Саджади. — Это место оказалось как минимум на 300 лет старше, чем мы думали. И это означает, что город был основан как минимум в 3500 году до нашей эры».

Сейед-Саджади добавил, что история «Сожженного города» по-прежнему полна тайн. Он был расположен на пересечении важных торговых путей бронзового века, пересекавших Иранское нагорье. Раскопки здесь ведутся с 1967 года. Сохранившиеся руины сооружений из сырцового кирпича свидетельствуют о том, что именно здесь возникли первые социально сложные общества в восточном Иране.

Добавим, что археологический памятник расположен на территории современной провинции Систан-Белуджистан. Загадкой остается то, кто именно основал город. Однако история его была бурной. Ученые выделяют четыре этапа развития цивилизации, причем каждый сменял предыдущий именно после катастрофических пожаров.

Считается, что «Сожженный город» был заселен до 1800 года до нашей эры, когда жители окончательно забросили его. Причем точная причина краха неизвестна. В качестве приоритетной гипотезы рассматривается потепление климата, который стал очень засушливым и вынудил горожан оставить свои дома искать более пригодные для жизни места.