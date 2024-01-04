Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
20:32 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Знаменитые и неоднозначные: вспоминаем скульптуры Церетели

Выдающийся живописец, монументалист, скульптор, общественный деятель, народный художник СССР, Грузии, РФ и Президент Российской академии художеств — все это про Зураба Константиновича Церетели. Он родился 4 января 1934 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он прошел путь от малоизвестного живописца до одной из самых ярких личностей современного культурного пространства всего за 50 лет. Церетели подарил миру множество памятников. Сегодня вспоминаем те, что установлены в столице России.

Спорный памятник Петру I

Источник: РИА "Новости"

5 сентября 1997 года в Москве был открыт памятник Петру Великому. 98-метровый монумент представляет собой столб на гранитном основании, на котором расположена ладья. На ней находится сам Петр I с картой в руке.

Каркас памятника сделали из нержавеющей стали. Украшения в основном из бронзы, покрытой специальным лаком. Это для того, чтобы декор не потемнел. Свиток в руке Петра I позолоченный, как и кресты на Андреевских флагах, которых здесь очень много. Несмотря на красоту, многих возмущает эта скульптура: во-первых, Петр Великий не любил Москву, во-вторых, памятник считают несуразным, безвкусным и неоправданно дорогим.

А дерево ли?

Источник: РИА "Новости"

В 1996 году в Московском зоопарке появилась необычная скульптура — огромное дерево с множеством животных на нем. Сам Церетели назвал композицию «Древом жизни», однако руководство зоосада дала другое имя композиции — «Дерево сказок». Высота произведения искусства составляет 16 метров.

Многие критики говорят, что из-за хаотичного нагромождения животных дерево не похоже на дерево. В 2022 году скульптуру снесли, чему многие жители и гости столицы были очень рады и даже предложили продолжить демонтировать несуразные памятники.

Жуткая трагедия

Источник: РИА "Новости"

Рядом с Центральным музеем Великой Отечественной войны в Москве в 1997 году был возведен памятник «Трагедия народов». Он символизирует жертв геноцида фашистов.

Эту композицию сами москвичи считают очень удручающей и пугающей. Горожане не раз просили убрать данную скульптуру в глубину парка, чтобы она не стояла у входа. Однако критики уверяют, что данный памятник — лучшая работа Церетели.

Жандарм у «Космоса»

Источник: РИА "Новости"

Перед гостиницей «Космос» на ВДНХ был водружен 10-метровый монумент «Памятник Жандарму». Его создали в честь лидера Французского Сопротивления Шарля де Голля и готовили в качестве презента для народа Франции. Однако же власти страны отказались принимать подарок, поэтому изваяние установили в Москве.

Многие критики и обычные люди не раз говорили, что великий лидер больше похож на мученика или раба, его лицо искажено всеми муками ада, а силуэт вообще выглядит комично.

Храм Христа Спасителя.

Источник: РИА "Новости"

Под руководством Церетели строили и Храм Христа Спасителя. Вместо первоначальной белокаменной облицовки здание получило мраморную, а золоченая кровля заменена на покрытие на основе нитрида титана.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь