Когда в следующий раз можно будет увидеть комету Галлея

Почему многие боятся появления кометы?

Сред­ний пе­ри­од об­ра­ще­ния этого космического объекта во­круг Солн­ца — 76 лет. Его появление зачастую совпадает с важными историческими событиями, потому комету Галлея считают предвестником беды. В Большой российской энциклопедии есть следующее описание кометы Галлея: «В ряде художественных произведений появление кометы ассоциируется с Вифлеемской звездой».

Так ее появление было зафиксировано:

В 240 году до н. э. в Китае. Тогда в стране происходили события, связанные с периодом борьбы за власть между государствами Чжаньшань и Цинь, что впоследствии привело к созданию единого китайского государства.

В 1066 году в знаменитой «Книге короля Вильгельма» (The Bayeux Tapestry), тогда же произошло одно из ключевых событий в истории Англии — Нормандское завоевание, когда Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

В 1456 году. Это событие совпало с периодом Возрождения в Европе, когда происходили значительные изменения в науке, искусстве и культуре, а также началась экспансия европейских стран за пределы континента.

В 1835 году. В тот же год происходило активное развитие промышленности и науки, а также началась эра железнодорожного транспорта.

В 1910 году, когда время мир стоял на пороге Первой мировой войны.

Последние наблюдения за кометой

Последний раз комету Галлея наблюдали в 2003 году с помощью телескопов Very Large Telescope в Паранале (Чили). Она была заметна на рекордном расстоянии (28,06 а. е. или четыре миллиарда двести миллионов киллометров). Сейчас астрономы могут наблюдать комету в любой точке ее орбиты.

Ближайшее появление

Спустя 38 лет полета, комета Галлея поворачивает обратно и начинает свой путь к Солнцу и Земле. 9 декабря 2023 года комета Галлея достигла самой удаленной и медленной точки на своей орбите от Солнца (афелий), она будет двигаться относительно Солнца со скоростью всего 0,91 км/с (3 276 км/час). Максимальное сближение с Землей произойдет через сутки после прохождения перигелия.

Когда ждать комету Галлея в следующий раз?