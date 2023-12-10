Когда в следующий раз можно будет увидеть комету Галлея

Средний период обращения этого космического объекта вокруг Солнца — 76 лет. Его появление зачастую совпадает с важными историческими событиями, потому комету Галлея считают предвестником беды. В Большой российской энциклопедии есть следующее описание кометы Галлея: «В ряде художественных произведений появление кометы ассоциируется с Вифлеемской звездой».
Так ее появление было зафиксировано:
Последний раз комету Галлея наблюдали в 2003 году с помощью телескопов Very Large Telescope в Паранале (Чили). Она была заметна на рекордном расстоянии (28,06 а. е. или четыре миллиарда двести миллионов киллометров). Сейчас астрономы могут наблюдать комету в любой точке ее орбиты.
Спустя 38 лет полета, комета Галлея поворачивает обратно и начинает свой путь к Солнцу и Земле. 9 декабря 2023 года комета Галлея достигла самой удаленной и медленной точки на своей орбите от Солнца (афелий), она будет двигаться относительно Солнца со скоростью всего 0,91 км/с (3 276 км/час). Максимальное сближение с Землей произойдет через сутки после прохождения перигелия.
Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, следующее ожидается 28 июля 2061 года, а затем — 27 марта 2134 года.