Знак больших перемен: Галактики в космосе необъяснимо выстроились в гигантское кольцо

По современным представлениям астрономов, всё время расширяющаяся Вселенная на сегодняшний день простирается в радиусе 46 миллиардов световых лет. Вернее, примерно такие размеры имеет та часть Вселенной, которую мы можем наблюдать. И в этом пространстве, по оценкам учёных, сотни миллиардов, если не триллионы, галактик. Разбросаны они не хаотично, а сгруппированы собственной взаимной гравитацией в скопления, сверхскопления и в конечном счёте — в нити невообразимой «паутины», на стыке которых — плотные галактические «узлы».

Всевозможных галактических скоплений в космосе наблюдают великое множество. Вот, допустим, скопление Девы. Эти галактики — можно сказать, наша «родня» или, во всяком случае, «соседи»: Млечный Путь и вся наша Местная группа галактик вместе с ними входит в одно и то же сверхскопление Девы.

В целом достаточно понятно, что галактики как бы собраны вместе, но получающиеся собрания внешне довольно-таки бесформенные. И когда астрономы обозревают Вселенную даже, что называется, в максимальном масштабе, то есть в масштабе всей этой великой «паутины», великого переплетения, то они не ожидают нигде увидеть каких-то явных геометрических особенностей.

Ни равносторонних треугольников, ни квадратов, ни октаэдров и ни кругов. Поэтому несколько лет назад молодой астроном из Великобритании Алексия Лопес вместе с ещё несколькими коллегами крайне удивили всё мировое научное сообщество своим неожиданным наблюдением: они разглядели в cозвездии Волопаса образованную довольно большим количеством галактик вот такую дугу.

Все эти галактики находятся от нас на одном и том же расстоянии — 9,2 миллиарда световых лет. И образованная ими структура имеет какие-то совершенно невиданные размеры — больше трёх миллиардов световых лет. Дело в том, что учёные даже теоретически не считают возможным существование таких структур размерами более 1,2 миллиарда световых лет. А самое интересное то, что это явно дуга, то есть если мысленно продолжить «рисовать» эту изогнутую линию, то получится гигантский круг.

Так вот, теперь эта история получила ещё более удивительное продолжение: обнаружилось практически идеально ровное кольцо из галактик. Причём мало того, что оно обнаружилось ровно на том же самом расстоянии, что и «дуга», — оно находится ещё и в том же самом направлении. А именно, собственно говоря, недалеко от всем известной Большой Медведицы. И вместе с «дугой» получается вот такая картина.

Диаметр кольца — 1,3 миллиарда световых лет, а длина окружности — четыре миллиарда. Астрономы обращают внимание на то, что если присмотреться, то это даже не совсем кольцо, а спираль, то есть получающаяся линия немного закручивается. И всё это пока что учёные не знают, к чему приписать.

Стали, к примеру, думать, не могло ли такое быть каким-то последствием интересного феномена, который, по мнению космологов, имел место во времена самой ранней Вселенной, то есть примерно 13 миллиардов лет назад. Феномен этот получил название барионных акустических колебаний.

Суть в том, что новорождённая Вселенная была заполнена неким сплошным «смогом» только что появившегося вещества, но в этом «смоге» стали появляться сгустки — более плотные участки. Вот в них-то потом и образуются галактики.

Но в тот момент было так: гравитация понемногу стягивает в этот сгусток всё больше материи, а меж тем внутри сгустка между частицами идёт некое энергичное взаимодействие, которое создаёт давление. Таким образом, это давление изнутри противодействует внешнему гравитационному. И учёные рассчитали, что во Вселенной раздавался грохот этого противоборства: от центра сгустка, как круги по воде, расходились акустические звуковые волны. Но в итоге астрофизики пришли к выводу, что не могли такие звуковые волны привести к образованию подобных галактических структур: они просто не могли достигать подобных размеров. А главное, волны эти распространялись не кругами, а сферами.

Поэтому требуются другие объяснения. Более того, учёные приходят к мысли, что это загадочное Большое Кольцо поможет приблизиться к лучшему пониманию устройства Вселенной. К примеру, обдумывают концепцию, которую предложил знаменитый физик Роджер Пенроуз. По этой концепции, Большой взрыв происходит тогда, когда полностью исчерпавшая себя предыдущая Вселенная лишается последних частиц материи, последних фотонов, становится совершенно пустой и, таким образом, переходит «в ничто». То есть всё бесконечно повторяется. Учёные пишут, что Кольцо и Дуга могут оказаться «сигналом» в пользу этой версии. Правда, не уточняется, почему в такой «повторяющейся» Вселенной должны получаться такие галактические кольца.

Наконец, рассматривают и вариант влияния так называемых космических струн. Теория струн утверждает, что любая разновидность квантовых частиц (из которых и состоит вся понятная нам материя) — это определённая «нота», результат того или иного колебания пронизывающих космос невидимых струн. И есть мнение, что эти струны оказывают воздействие и на крупномасштабную структуру Вселенной.