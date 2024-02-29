Змей во сне подсказал таиландцу числа для лотереи. Он выиграл 1 млн бат

В Таиланде работник местного Банка сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов выиграл в лотерею 1 млн бат (2,53 млн руб. по текущему курсу). Как пишет издание The Thaiger, мужчина присутствовал на заложении фундамента статуи мифологического змееподобного существа Наги, а через несколько дней оно пришло к нему во все и назвало выигрышные числа.
Мероприятие, знаменующее начало установки монумента, состоялось 12 февраля в муниципалитете Нонг Ят в провинции Накхонпатхом в центральной части страны. По данным издания, статуя змеи будет внушительная: 19 метров в высоту и 109 метров в длину. Банковский сотрудник был там в качестве помощника и, в частности, раздавал воду присутствующим.
Уже 16 февраля состоялся розыгрыш местной лотереи. Глава муниципалитета Утай Коца сообщил о победителе, который выиграл 1 млн бат, и заодно поделился мистическими подробностями. Оказалось, что победную комбинацию чисел мужчине подсказало как раз змееподобное существо. Оно якобы пришло к нему во сне и назвало числа 395 и 43, которые и стали выигрышными.
О том, когда банковский работник получит выигрыш на руки и как он распорядится средствами, не сообщается.
Наги (санскр. नाग; нага — «змей») — змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме, которые традиционно изображаются в виде змей с человеческими торсом и головой, иногда покрытой сверху веером змеиных голов. Наги символизирует мудрость.
Летом прошлого года в Индии 11 работниц санитарной службы выиграли $1,2 млн в лотерею. Выигрышным оказался билет, который женщины купили в складчину. Он стоил 250 рупий (около $3). Причем у некоторых из них в кошельке не было и 25 рупий ($0,30), а одна из уборщиц одолжила небольшую сумму. После уплаты налогов победительницы лотереи получат $700 тыс.