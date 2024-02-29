Змей во сне подсказал таиландцу числа для лотереи. Он выиграл 1 млн бат

Летом прошлого года в Индии 11 работниц санитарной службы выиграли $1,2 млн в лотерею. Выигрышным оказался билет, который женщины купили в складчину. Он стоил 250 рупий (около $3). Причем у некоторых из них в кошельке не было и 25 рупий ($0,30), а одна из уборщиц одолжила небольшую сумму. После уплаты налогов победительницы лотереи получат $700 тыс.