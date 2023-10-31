Злые люди оказались более старательными

Ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что для того, чтобы достичь высоких результатов, надо злиться. Как правило, испытывая такое чувство люди прилагают больше усилий во время выполнения определенных задач, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли участие 233 студента, которым показывали разные изображения, которые вызывали веселье, грусть или гнев (в этом случае использовались тексты, например, с оскорблением футбольной команды университета). Затем добровольцам дали на выбор сложные анаграммы, которые нужно было расшифровать за 20 минут, найдя в них слова.

Оказалось, что во время того, как люди злились, они старались усерднее, тратили больше времени на сложные анаграммы вместо того, чтобы сдаться. Однако второй эксперимент показал, что такое чувство побуждало прибегать к жульничеству в тестах.

В другом эксперименте добровольцам было необходимо набрать высокие баллы в видеоигре по лыжным гонкам. Одна версия включала только прыжки, а другая, более сложная, требовала не сбить флажки на трассе для слалома. Как раз во втором случае участники в гневе достигали лучших результатов. Ученые говорят, что люди, испытывающие злость, обладают более быстрой реакцией.

Исследователи подчеркнули, что люди склонны использовать только положительные эмоции в достижении цели. Однако эксперименты показали, что сочетание их с негативными может быть особенно эффективно в некоторых ситуациях.

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Анна Морозова