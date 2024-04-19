Злоупотребление молоком может привести к инфаркту, рассказала врач

Данные показывают, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов. Кроме того, чтобы он проник в кости, в пище должны быть фосфор, магний, витамины D и К2. При их недостатке кальций будет оседать на стенках сосудов, приводя к их сужению и повышению кровяного давления. В результате могут произойти острый инфаркт миокарда и инсульт. Также сужению сосудов, рассеянному склерозу и деменции способствуют животные жиры из молочных продуктов, добавила врач.