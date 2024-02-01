Зимняя ягода. Cochrane: клюква в свете доказательной медицины — лекарство

Механизм лечебного действия хорошо изучен.
Год назад она выпустила научный обзор «Клюква для профилактики инфекций мочевыводящих путей», в котором ягода показала себя настоящим лекарством. Она снижала риск повторных инфекций мочеполового тракта на 25% (для многих представительниц прекрасного пола эти болезни — очень большая проблема), а у детей и мужчин она уменьшала риск этих инфекций более, чем на 50%.
И понятно, как она это делала. Клюква — чемпион по содержанию проантоцианидинов. Эти вещества препятствуют фиксации бактерий на стенках мочевыводящих путей. В результате их сносит потоком мочи, и болезнь не развивается. Похожим механизмом клюква действует на Хеликобактер пилори, эта бактерия обитает в желудке и вызывает гастрит, язву и рак. В двух больших исследованиях для профилактики этих болезней людям с этой бактерией давали два ежедневных стакана сока клюквы с большим содержанием проантоцианидинов. И это избавляло их от этой заразы.
Почему при гастрите и язве клюква безопасна
С другой стороны, люди с гастритом и язвой боятся есть не только клюкву, но и все кислое.
«С точки зрения современной медицины, это неопасно, — говорит aif.ru врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Нет продукта с более сильной кислотностью, чем сам желудочный сок. И следовательно, любая кислая еда и напитки будут его лишь разбавлять. Но вот для зубов сок клюквы вреден, и, чтобы он не растворял эмаль, его нужно пить только через соломинку. Правда, это относится практически к любому соку. А вот для удаления Хеликобактера пилори из желудка я бы пока клюкву не рекомендовал. Так как есть утвержденные и проверенные схемы такой терапии, в которой используют препараты трех групп. Сок клюквы требует дополнительных исследований».
Лучше есть клюкву каждый день и круглый год
Совсем недавно мы писали, что клюква полезнее других ягод, так как снижает риск смерти сильнее всех — на 31%, а смертность от болезней сердца, сосудов и обмена веществ даже на 51%. Она снижает холестерин и защищает от старения и всех возрастных болезней, включая инфаркты, инсульты, диабет, многие виды рака.
И к счастью, эта ягода хранится лучше других: до полугода свежей (в прохладной и сухой среде), до 10 месяцев моченой, до года мороженой и до трех лет сушеной. Во всех видах она полезна, и лучше её есть как можно чаще, идеально — каждый день.
Просто для здоровья достаточно горсти клюквы, чайной ложки сухих ягод, стакана нектара (в нем сока около 30%) или 1,5−2 стакана морса (в нем около 15% сока). Профилактические и лечебные дозы при инфекциях мочевых путей больше: 1−1,5 стакана ягод, столовая ложка с верхом сухой клюквы или 1,5−2 стакана нектара. Хорошо делать сок самому — в нем не будет сахара, как в нектаре или морсе. Но чтобы пить, его надо разбавлять водой по вкусу.