Зимняя ягода. Cochrane: клюква в свете доказательной медицины — лекарство

«С точки зрения современной медицины, это неопасно, — говорит aif.ru врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Нет продукта с более сильной кислотностью, чем сам желудочный сок. И следовательно, любая кислая еда и напитки будут его лишь разбавлять. Но вот для зубов сок клюквы вреден, и, чтобы он не растворял эмаль, его нужно пить только через соломинку. Правда, это относится практически к любому соку. А вот для удаления Хеликобактера пилори из желудка я бы пока клюкву не рекомендовал. Так как есть утвержденные и проверенные схемы такой терапии, в которой используют препараты трех групп. Сок клюквы требует дополнительных исследований».