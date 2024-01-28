Зима заплатит по счетам. Ущерб от наледи или сосулек можно компенсировать

Сугробы, гололедица и свисающие с крыш сосульки не только являются непременными атрибутами зимы, но и несут риски нанесения ущерба здоровью людей, целостности автомобилей и недвижимости. Что делать и куда обращаться пострадавшим от наледи или падения сосулек, специально для aif.ru объяснила адвокат Анна Лисицкая.

Кто виноват

Травмы в гололед, порча имущества от падения сосулек и прочие зимние напасти наносят прямой ущерб в размере 30 млрд руб. ежегодно. Но требовать компенсации с виновных в России не принято, мы слабо представляем, кто несет ответственность и что следует предпринять в случае причинения ущерба.

Между тем в законах четко прописано, «ответственность за уборку сосулек и наледи лежит на владельце или управляющей организации здания, — объясняет Лисицкая. — Они обязаны обеспечивать безопасность прохода возле здания и парковочных зон, а также предотвращать возможные повреждения транспортных средств и другого имущества. В случае ущерба возмещение нанесенного вреда ложится на плечи виновной стороны».

Нужно просто запомнить — за муниципальную территорию отвечает муниципалитет, за федеральную — государство, за частную — ее собственник. Так же, как городские коммунальщики отвественны за уборку сосулек и наледи на улицах и площадях населенного пункта, так и владельцы частных домовладений несут непосредственную ответственность в пределах территории своего имущества. «Эта обязанность направлена на предотвращение вреда здоровью и имуществу как самих владельцев, так и проходящих мимо людей или соседей, — поясняет Лисицкая. — В соответствии с законодательством, каждый собственник должен следить за безопасностью прилегающей территории, включая тротуары и крыши своих строений».

В случае если с крыши частного дома падает сосулька или лед и в результате этого происходит травмирование людей или повреждение имущества, собственник дома может быть привлечен к ответственности. Он обязан самостоятельно организовывать уборку или принимать меры предосторожности, такие как установка предупреждающих знаков или ограждений.

Что делать

Если в результате падения сосульки или наледи травмировался человек, то первым делом «необходимо незамедлительно вызать скорую помощь и полицию, чтобы зафиксировать факт травмирования и обстоятельства происшествия. После этого нужно собрать контакты свидетелей, сделать фотографии непосредственно травмы и места происшествия и обязательно получить медицинскую документацию, подтверждающую факт получения травмы», — перечисляет эксперт. На основании собранных документов следует подать иск в суд на владельца здания или управляющую организацию с требованием о возмещении ущерба, предварительно «проконсультировавшись с юристом по всем вопросам, в том числе и компенсации морального и материального ущерба», — рекомендует специалист.

Немного другой алгоритм действий, если от падения сосулек, схода с крыши льда или от наледи оказался поврежден автомобиль.

В этом случае сначала нужно задокументировать ущерб. «Зафиксируйте повреждения на камеру и составьте акт о происшествии, — говорит Лисицкая. — После этого сообщите о случившемся владельцу здания или управляющей компании». Если виновные идут на встречу, а на повреждённый автомобиль был оформлен полис КАСКО, то проблем с компенсацией не возникнет. «В случае отказа от возмещения ущерба со стороны собственников здания или управляющей компании нужно обратиться за правовой помощью для подачи иска в суд, но предварительно стоит получить официальную оценку ущерба от сертифицированного оценщика», — делится опытом Лисицкая.

Если упавшие с крыши сосульки или глыбы льда привели к повреждению недвижимости, то, как и в случае с автомобилем, первым делом нужно зафиксировать происшествие.

«Фотографии и видеозаписи повреждений будут служить доказательствами, — поясняет эксперт. — Затем нужно уведомить владельца или управляющую компанию здания о произошедшем, и обязательно провести независимую экспертизу для оценки стоимости восстановительных работ». После чего следует вступить в переговоры о возмещении с виновной стороной, «часто вопрос о компенсации можно урегулировать в досудебном порядке. В случае неудачи, готовьтесь к судебному процессу для взыскания ущерба», — предупредила эксперт.

Закон защищает интересы всех пострадавших от сосулек, гололеда и наледи, попав в неприятную ситуацию, не нужно «спускать дело на тормозах». «Зафиксируйте ущерб, обратитесь за медицинской и юридической помощью, требуйте возмещения убытков», — заключила Лисицкая.