Жизнь до «Джокера» и после. Как Хоакин Феникс экспериментирует над собой ради ролей

Увы, вторая часть — «Джокер: Безумие на двоих» (2024) — успеха не повторила. Картина, которую с интересом ждали в том числе из-за участия Леди Гаги (она играет Харли Квинн, возлюбленную Джокера), провалилась в прокате — даже не окупила бюджет. Критики ведущих изданий почти единодушно сошлись на том, что сиквел не оправдал ничьих ожиданий: получился затянутым, излишне лиричным и чересчур музыкальным. Например, Манола Даргис из The New York Times написала, что получился «полусырой, нерешительный мюзикл с одной звездой, которая умеет петь (Леди Гага), и другой (Феникс), которая не может или не хочет». А Джонни Олексински из New York Post заключил, что «на протяжении почти двух с половиной часов патологически ненужный фильм режиссера Тодда Филлипса циклически перебирает множество потенциальных причин для своего существования и в итоге так и не находит ни одной удовлетворяющей».