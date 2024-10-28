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Жизнь до «Джокера» и после. Как Хоакин Феникс экспериментирует над собой ради ролей

28 октября актеру исполняется 50 лет.

Источник: Taylor Hill/Getty Images

У Хоакина Феникса нет актерского образования — азы профессии он с детства постигал на практике, снимаясь в рекламе и сериалах. Его путь к славе был сложным: актер уходил из кино, слишком глубоко погружался в образы своих героев и оказывался на грани, но раз за разом находил в себе силы вернуться. Рассказываем о том, как травмы сделали Феникса сильнее, на что актер шел ради ролей и почему второй части «Джокера» не удалось повторить успех первой.

Трудное детство

Хоакин Феникс родился в 1974 году в Пуэрто-Рико. У актера необычные корни: его отец Джон Ли Боттом происходил из испано-ирландской семьи, а мать Арлин Шэрон Дунец — из еврейской семьи иммигрантов из Венгрии и России. Первые годы жизни Хоакин провел в странствиях по Южной Америке: его родители были хиппи, примкнувшими к секте, они занимались миссионерством. В семье было пятеро детей, Хоакин был третьим. Его сестер и братьев звали Ривер, Рэйн, Саммер и Либерти, и мальчик завидовал их необычным именам (с английского они переводятся как Река, Дождь, Лето и Свобода), поэтому с детства просил называть его Лиф (Лист) — под псевдонимом Лиф Феникс он отмечен в титрах своих первых работ.

Спустя годы секту, в которой состояли Джон Ли и Арлин, назовут одним из самых деструктивных и опасных в мире культов. Сами же родители Хоакина разочаровались в ее идеях и принципах в 1978 году. Тогда они покончили с прежним образом жизни и перебрались во Флориду, а затем в Лос-Анджелес. Чтобы распрощаться с прошлым, семья взяла фамилию Феникс, буквально обозначив свое перерождение.

Фениксы жили бедно, но постепенно их дела стали налаживаться: отец занялся озеленением участков, а мать устроилась секретарем на телеканал NBC. Там она познакомилась с Айрис Бертон — актерским агентом, которая согласилась взяться за продвижение детей Фениксов. Ей удалось пристроить их в рекламу и на телевидение. Наиболее востребованным оказался старший Ривер — уже в подростковом возрасте он стал восходящей звездой благодаря участию в сериалах и фильмах.

Сниматься начал и Хоакин Феникс — первую телевизионную роль он получил в 1982 году в рождественском эпизоде драмеди «Семь невест для семи братьев». Появившись еще в нескольких сериалах, в 1986-м он дебютировал в кино — в научно-фантастическом фильме «Пикник в космосе». Следующей его работой стала драма «Русские» (1987), где Хоакин сыграл одного из центральных персонажей — американского мальчика Дэнни, который вместе с друзьями после шторма находит советского радиста Михаила и пытается найти с ним общий язык.

Испытание на прочность

В 1989 году Хоакин Феникс ворвался в большое кино: ему досталась роль в комедии Рона Ховарда «Родители». Картина собрала более $126 млн в прокате, получила несколько номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар», при этом в рецензиях критики отмечали и игру Хоакина, который появился в образе замкнутого подростка Гарри, племянника главного героя. Феникса даже номинировали на премию «Молодой актер».

Успешно начавшаяся карьера Хоакина оказалась под угрозой в 1993 году, когда его старший брат Ривер Феникс — к тому моменту уже популярный актер с номинацией на «Оскар» — скончался от передозировки наркотиками. Произошло это в ночном клубе, прямо на глазах у Хоакина. Он пытался спасти Ривера, вызвал скорую, но откачать брата не удалось, а телефонный разговор с медиками позже утек в СМИ: его неоднократно транслировали в телепередачах и на радио. Хоакин тяжело переживал эту трагедию и то, как она освещалась в СМИ. «Теряя близкого, ты стараешься держаться за все, что с ним связано, за каждое воспоминание. Но что было по-настоящему тяжелым и оставило шрамы в моей душе — то, что меня попытались ограбить, присвоить эти воспоминания себе. Мне не позволили пережить этот опыт наедине с самим собой», — говорил актер.

Он стал затворником, избегал журналистов (он до сих пор не любит лишнего внимания — редко дает интервью и не ведет соцсети) и в целом решил завязать с кино. Однако в 1995 году поддался на уговоры режиссера Гаса Ван Сента сняться в его драме «Умереть во имя». Хоакин Феникс сыграл странноватого старшеклассника из неблагополучной семьи, который влюбляется в телеведущую (Николь Кидман) и идет ради нее на безумные поступки. Вернулся актер в кино в том числе потому, что незадолго до своей смерти его брат предсказал ему большое будущее в Голливуде — в дальнейшем большинство своих наград Хоакин Феникс посвящал Риверу.

Радикальный актерский метод

В конце 1990-х Хоакин Феникс активно работал в кино — снялся у Оливера Стоуна в «Повороте» (1997), у Джоэла Шумахера в «8 миллиметрах» (1999). Триумфальным для него стало участие в «Гладиаторе» (2000) Ридли Скотта. Роль жестокого и коварного римского императора Коммода принесла Фениксу первые номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные премии. Наград актер не получил, зато предложения крупных ролей посыпались одно за другим.

Кадр из фильма «Гладиатор», 2000 год
Кадр из фильма «Гладиатор», 2000 год

«Нулевые» были для Хоакина Феникса временем поиска себя — он играл и в костюмных драмах («Перо Маркиза де Сада» (2002)), и в военных фильмах («Отель “Руанда”» (2004)), и в триллерах («Таинственный лес», «Знаки»). Его герои были не похожи друг на друга, и каждый раз Феникс подходил к подготовке над ролью как к вызову. Умением вживаться в своего персонажа он и прославился в Голливуде.

Прежде чем сыграть главного героя — пожарного Джека Моррисона — в картине «Команда 49: Огненная лестница» (Джей Расселл, 2004), актер примкнул к реальной группе спасателей и вместе с ними ездил тушить пожары. Готовясь к роли Джонни Кэша в байопике «Переступить черту» (Джеймс Мэнголд, 2005), он досконально изучил биографию кантри-певца, при этом так увлекся, что вслед за своим героем сам пристрастился к спиртному. Эта работа принесла актеру первый «Золотой глобус», но вынудила его пройти курс реабилитации в специальной клинике — после этого Феникс навсегда завязал с алкоголем. Кстати, с детства он является веганом, и теперь актера считают одним из главных «зожников» в мире кино.

Главным по трансформациям в Голливуде считается Кристиан Бэйл — актер неоднократно радикально худел и поправлялся ради съемок, но своими экспериментами с ним может потягаться и Хоакин Феникс. Ради псевдодокументального фильма «Я все еще здесь» (Кейси Аффлек, 2010) он заметно набрал вес, отрастил неряшливую бороду и дал интервью, в котором убедил всех, что покидает кино. Как оказалось позже, и новости об уходе, и сам фильм были мистификацией, но все успели поверить в то, что Феникс запустил себя, а некоторые и вовсе решили, что он сошел с ума.

В фильме «Мастер» (2012) Пола Томаса Андерсона у актера была сложная драматическая роль — он играл Фредди Куэлла, бывшего военного моряка, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, алкоголизмом и попадает под влияние религиозного культа. После премьеры, которая состоялась на Венецианском кинофестивале, многие критики называли эту работу лучшей в карьере актера (он получил главный приз смотра, а также номинацию на «Оскар»). Однако за кадром Фениксу пришлось нелегко: ему пришлось погрузиться в болезненный опыт из детства и периода до избавления от зависимости, а также установить на зубы специальные скобки, которые делали его улыбку сдержанной и невротической.

Глубокой работы над образом и телом потребовала и следующая роль — карикатуриста Джона Каллахана в байопике «Не волнуйся, он далеко не уйдет» (Гас Ван Сент, 2018). По сюжету главный герой парализован и передвигается на инвалидной коляске.

Триумф и провал «Джокера»

Похудеть на 24 кг Хоакину Фениксу пришлось ради триумфальной для него заглавной роли в драме Тодда Филлипса «Джокер» (2019). Его герой Артур Флек — несостоявшийся комик и психически нездоровый человек, который из-за обиды и желания прославиться становится убийцей. Чтобы достоверно воплотить образ и эмоции своего персонажа, Феникс читал книги по психиатрии, изучал расстройства личности и смотрел видео с пациентами, страдающими патологическим смехом — такая особенность по сюжету есть у Артура Флека.

Роль Джокера принесла Хоакину Фениксу взлет популярности по всему миру и множество престижных наград — «Оскар», «Золотой глобус», премию Британской академии и другие. А сам фильм собрал в прокате более $1 млрд и стал самым кассовым в категории R (для зрителей от 17 лет).

Кадр из фильма «Джокер», 2019 год
Кадр из фильма «Джокер», 2019 год

Увы, вторая часть — «Джокер: Безумие на двоих» (2024) — успеха не повторила. Картина, которую с интересом ждали в том числе из-за участия Леди Гаги (она играет Харли Квинн, возлюбленную Джокера), провалилась в прокате — даже не окупила бюджет. Критики ведущих изданий почти единодушно сошлись на том, что сиквел не оправдал ничьих ожиданий: получился затянутым, излишне лиричным и чересчур музыкальным. Например, Манола Даргис из The New York Times написала, что получился «полусырой, нерешительный мюзикл с одной звездой, которая умеет петь (Леди Гага), и другой (Феникс), которая не может или не хочет». А Джонни Олексински из New York Post заключил, что «на протяжении почти двух с половиной часов патологически ненужный фильм режиссера Тодда Филлипса циклически перебирает множество потенциальных причин для своего существования и в итоге так и не находит ни одной удовлетворяющей».

Примечательно, что бюджет второго «Джокера» — $200 млн — почти в 4 раза превышал бюджет первой части. The Hollywood Reporter, пытаясь разобраться в причинах провала, выпустил материал, в котором утверждается, что ни Тодд Филлипс, ни Феникс не хотели снимать продолжение. За работу взялись, когда продюсеры предоставили режиссеру и актеру карт-бланш: так, например, в основу сценария лег сон, который приснился Хоакину. Однако излишняя свобода лишь помешала картине — студия настолько доверяла Филлипсу, что даже не проводила тестовые показы, а, когда фильм был снят, вносить изменения было поздно.

Скоро на экранах

Среди последних вышедших работ с участием Хоакина Феникса — байопик «Наполеон» Ридли Скотта и фильм Ари Астера «Все страхи Бо». Оба фильма вышли в 2023 году. У Астера актер сыграл пожилого мужчину Бо, который страдает от фобий и старается не выходить из дома, но вынужденно отправляется в путь, чтобы попасть в родной город. За эту работу Феникс получил очередную номинацию на «Золотой глобус».

Сотрудничество с Астером актер продолжил на съемках «Эддингтона» — комедийного вестерна, действие которого происходит во время пандемии. Фильм пока находится в производстве, также в нем играют Эмма Стоун, Педро Паскаль и Остин Батлер. Кроме того, в разработке находится триллер Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») «Полярис». Пока нет точной информации о судьбе проекта и дате выхода, но известно, что, кроме Феникса, в картине задействована и Руни Мара — его невеста. Пара объявила о помолвке в 2019 году: дсвадьбы пока не было, но за эти годы у пары родились двое детей. Старший сын получил имя Ривер в честь погибшего брата Хоакина.

В свободное от съемок время Феникс занимается экоактивизмом — он состоит в организациях «В защиту животных» и PETA.

Дарья Шаталова