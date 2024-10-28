Жизнь до «Джокера» и после. Как Хоакин Феникс экспериментирует над собой ради ролей

У Хоакина Феникса нет актерского образования — азы профессии он с детства постигал на практике, снимаясь в рекламе и сериалах. Его путь к славе был сложным: актер уходил из кино, слишком глубоко погружался в образы своих героев и оказывался на грани, но раз за разом находил в себе силы вернуться. Рассказываем о том, как травмы сделали Феникса сильнее, на что актер шел ради ролей и почему второй части «Джокера» не удалось повторить успех первой.
Трудное детство
Хоакин Феникс родился в 1974 году в Пуэрто-Рико. У актера необычные корни: его отец Джон Ли Боттом происходил из испано-ирландской семьи, а мать Арлин Шэрон Дунец — из еврейской семьи иммигрантов из Венгрии и России. Первые годы жизни Хоакин провел в странствиях по Южной Америке: его родители были хиппи, примкнувшими к секте, они занимались миссионерством. В семье было пятеро детей, Хоакин был третьим. Его сестер и братьев звали Ривер, Рэйн, Саммер и Либерти, и мальчик завидовал их необычным именам (с английского они переводятся как Река, Дождь, Лето и Свобода), поэтому с детства просил называть его Лиф (Лист) — под псевдонимом Лиф Феникс он отмечен в титрах своих первых работ.
Спустя годы секту, в которой состояли Джон Ли и Арлин, назовут одним из самых деструктивных и опасных в мире культов. Сами же родители Хоакина разочаровались в ее идеях и принципах в 1978 году. Тогда они покончили с прежним образом жизни и перебрались во Флориду, а затем в Лос-Анджелес. Чтобы распрощаться с прошлым, семья взяла фамилию Феникс, буквально обозначив свое перерождение.
Фениксы жили бедно, но постепенно их дела стали налаживаться: отец занялся озеленением участков, а мать устроилась секретарем на телеканал NBC. Там она познакомилась с Айрис Бертон — актерским агентом, которая согласилась взяться за продвижение детей Фениксов. Ей удалось пристроить их в рекламу и на телевидение. Наиболее востребованным оказался старший Ривер — уже в подростковом возрасте он стал восходящей звездой благодаря участию в сериалах и фильмах.
Сниматься начал и Хоакин Феникс — первую телевизионную роль он получил в 1982 году в рождественском эпизоде драмеди «Семь невест для семи братьев». Появившись еще в нескольких сериалах, в 1986-м он дебютировал в кино — в научно-фантастическом фильме «Пикник в космосе». Следующей его работой стала драма «Русские» (1987), где Хоакин сыграл одного из центральных персонажей — американского мальчика Дэнни, который вместе с друзьями после шторма находит советского радиста Михаила и пытается найти с ним общий язык.
Испытание на прочность
В 1989 году Хоакин Феникс ворвался в большое кино: ему досталась роль в комедии Рона Ховарда «Родители». Картина собрала более $126 млн в прокате, получила несколько номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар», при этом в рецензиях критики отмечали и игру Хоакина, который появился в образе замкнутого подростка Гарри, племянника главного героя. Феникса даже номинировали на премию «Молодой актер».
Успешно начавшаяся карьера Хоакина оказалась под угрозой в 1993 году, когда его старший брат Ривер Феникс — к тому моменту уже популярный актер с номинацией на «Оскар» — скончался от передозировки наркотиками. Произошло это в ночном клубе, прямо на глазах у Хоакина. Он пытался спасти Ривера, вызвал скорую, но откачать брата не удалось, а телефонный разговор с медиками позже утек в СМИ: его неоднократно транслировали в телепередачах и на радио. Хоакин тяжело переживал эту трагедию и то, как она освещалась в СМИ. «Теряя близкого, ты стараешься держаться за все, что с ним связано, за каждое воспоминание. Но что было по-настоящему тяжелым и оставило шрамы в моей душе — то, что меня попытались ограбить, присвоить эти воспоминания себе. Мне не позволили пережить этот опыт наедине с самим собой», — говорил актер.
Он стал затворником, избегал журналистов (он до сих пор не любит лишнего внимания — редко дает интервью и не ведет соцсети) и в целом решил завязать с кино. Однако в 1995 году поддался на уговоры режиссера Гаса Ван Сента сняться в его драме «Умереть во имя». Хоакин Феникс сыграл странноватого старшеклассника из неблагополучной семьи, который влюбляется в телеведущую (Николь Кидман) и идет ради нее на безумные поступки. Вернулся актер в кино в том числе потому, что незадолго до своей смерти его брат предсказал ему большое будущее в Голливуде — в дальнейшем большинство своих наград Хоакин Феникс посвящал Риверу.
Радикальный актерский метод
В конце 1990-х Хоакин Феникс активно работал в кино — снялся у Оливера Стоуна в «Повороте» (1997), у Джоэла Шумахера в «8 миллиметрах» (1999). Триумфальным для него стало участие в «Гладиаторе» (2000) Ридли Скотта. Роль жестокого и коварного римского императора Коммода принесла Фениксу первые номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные премии. Наград актер не получил, зато предложения крупных ролей посыпались одно за другим.
«Нулевые» были для Хоакина Феникса временем поиска себя — он играл и в костюмных драмах («Перо Маркиза де Сада» (2002)), и в военных фильмах («Отель “Руанда”» (2004)), и в триллерах («Таинственный лес», «Знаки»). Его герои были не похожи друг на друга, и каждый раз Феникс подходил к подготовке над ролью как к вызову. Умением вживаться в своего персонажа он и прославился в Голливуде.
Прежде чем сыграть главного героя — пожарного Джека Моррисона — в картине «Команда 49: Огненная лестница» (Джей Расселл, 2004), актер примкнул к реальной группе спасателей и вместе с ними ездил тушить пожары. Готовясь к роли Джонни Кэша в байопике «Переступить черту» (Джеймс Мэнголд, 2005), он досконально изучил биографию кантри-певца, при этом так увлекся, что вслед за своим героем сам пристрастился к спиртному. Эта работа принесла актеру первый «Золотой глобус», но вынудила его пройти курс реабилитации в специальной клинике — после этого Феникс навсегда завязал с алкоголем. Кстати, с детства он является веганом, и теперь актера считают одним из главных «зожников» в мире кино.
Главным по трансформациям в Голливуде считается Кристиан Бэйл — актер неоднократно радикально худел и поправлялся ради съемок, но своими экспериментами с ним может потягаться и Хоакин Феникс. Ради псевдодокументального фильма «Я все еще здесь» (Кейси Аффлек, 2010) он заметно набрал вес, отрастил неряшливую бороду и дал интервью, в котором убедил всех, что покидает кино. Как оказалось позже, и новости об уходе, и сам фильм были мистификацией, но все успели поверить в то, что Феникс запустил себя, а некоторые и вовсе решили, что он сошел с ума.
В фильме «Мастер» (2012) Пола Томаса Андерсона у актера была сложная драматическая роль — он играл Фредди Куэлла, бывшего военного моряка, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, алкоголизмом и попадает под влияние религиозного культа. После премьеры, которая состоялась на Венецианском кинофестивале, многие критики называли эту работу лучшей в карьере актера (он получил главный приз смотра, а также номинацию на «Оскар»). Однако за кадром Фениксу пришлось нелегко: ему пришлось погрузиться в болезненный опыт из детства и периода до избавления от зависимости, а также установить на зубы специальные скобки, которые делали его улыбку сдержанной и невротической.
Глубокой работы над образом и телом потребовала и следующая роль — карикатуриста Джона Каллахана в байопике «Не волнуйся, он далеко не уйдет» (Гас Ван Сент, 2018). По сюжету главный герой парализован и передвигается на инвалидной коляске.
Триумф и провал «Джокера»
Похудеть на 24 кг Хоакину Фениксу пришлось ради триумфальной для него заглавной роли в драме Тодда Филлипса «Джокер» (2019). Его герой Артур Флек — несостоявшийся комик и психически нездоровый человек, который из-за обиды и желания прославиться становится убийцей. Чтобы достоверно воплотить образ и эмоции своего персонажа, Феникс читал книги по психиатрии, изучал расстройства личности и смотрел видео с пациентами, страдающими патологическим смехом — такая особенность по сюжету есть у Артура Флека.
Роль Джокера принесла Хоакину Фениксу взлет популярности по всему миру и множество престижных наград — «Оскар», «Золотой глобус», премию Британской академии и другие. А сам фильм собрал в прокате более $1 млрд и стал самым кассовым в категории R (для зрителей от 17 лет).
Увы, вторая часть — «Джокер: Безумие на двоих» (2024) — успеха не повторила. Картина, которую с интересом ждали в том числе из-за участия Леди Гаги (она играет Харли Квинн, возлюбленную Джокера), провалилась в прокате — даже не окупила бюджет. Критики ведущих изданий почти единодушно сошлись на том, что сиквел не оправдал ничьих ожиданий: получился затянутым, излишне лиричным и чересчур музыкальным. Например, Манола Даргис из The New York Times написала, что получился «полусырой, нерешительный мюзикл с одной звездой, которая умеет петь (Леди Гага), и другой (Феникс), которая не может или не хочет». А Джонни Олексински из New York Post заключил, что «на протяжении почти двух с половиной часов патологически ненужный фильм режиссера Тодда Филлипса циклически перебирает множество потенциальных причин для своего существования и в итоге так и не находит ни одной удовлетворяющей».
Примечательно, что бюджет второго «Джокера» — $200 млн — почти в 4 раза превышал бюджет первой части. The Hollywood Reporter, пытаясь разобраться в причинах провала, выпустил материал, в котором утверждается, что ни Тодд Филлипс, ни Феникс не хотели снимать продолжение. За работу взялись, когда продюсеры предоставили режиссеру и актеру карт-бланш: так, например, в основу сценария лег сон, который приснился Хоакину. Однако излишняя свобода лишь помешала картине — студия настолько доверяла Филлипсу, что даже не проводила тестовые показы, а, когда фильм был снят, вносить изменения было поздно.
Скоро на экранах
Среди последних вышедших работ с участием Хоакина Феникса — байопик «Наполеон» Ридли Скотта и фильм Ари Астера «Все страхи Бо». Оба фильма вышли в 2023 году. У Астера актер сыграл пожилого мужчину Бо, который страдает от фобий и старается не выходить из дома, но вынужденно отправляется в путь, чтобы попасть в родной город. За эту работу Феникс получил очередную номинацию на «Золотой глобус».
Сотрудничество с Астером актер продолжил на съемках «Эддингтона» — комедийного вестерна, действие которого происходит во время пандемии. Фильм пока находится в производстве, также в нем играют Эмма Стоун, Педро Паскаль и Остин Батлер. Кроме того, в разработке находится триллер Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») «Полярис». Пока нет точной информации о судьбе проекта и дате выхода, но известно, что, кроме Феникса, в картине задействована и Руни Мара — его невеста. Пара объявила о помолвке в 2019 году: дсвадьбы пока не было, но за эти годы у пары родились двое детей. Старший сын получил имя Ривер в честь погибшего брата Хоакина.
В свободное от съемок время Феникс занимается экоактивизмом — он состоит в организациях «В защиту животных» и PETA.
Дарья Шаталова