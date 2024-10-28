Жизнь до «Джокера» и после. Как Хоакин Феникс экспериментирует над собой ради ролей

Успешно начавшаяся карьера Хоакина оказалась под угрозой в 1993 году, когда его старший брат Ривер Феникс — к тому моменту уже популярный актер с номинацией на «Оскар» — скончался от передозировки наркотиками. Произошло это в ночном клубе, прямо на глазах у Хоакина. Он пытался спасти Ривера, вызвал скорую, но откачать брата не удалось, а телефонный разговор с медиками позже утек в СМИ: его неоднократно транслировали в телепередачах и на радио. Хоакин тяжело переживал эту трагедию и то, как она освещалась в СМИ. «Теряя близкого, ты стараешься держаться за все, что с ним связано, за каждое воспоминание. Но что было по-настоящему тяжелым и оставило шрамы в моей душе — то, что меня попытались ограбить, присвоить эти воспоминания себе. Мне не позволили пережить этот опыт наедине с самим собой», — говорил актер.