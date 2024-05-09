Животные, которые сыграли немаловажную роль в Великой Отечественной войне

Разновидностей этих пушистых солдат было сразу несколько. Собаки с санитарной сумкой наперевес не только аккуратно подползали к раненому, но и терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Они безошибочно могли отличить живого солдата, даже находящегося в бессознательном состоянии, от погибшего. И пока ездовые псы доставляли боеприпасы на небольших телегах и увозили на них же раненых, собаки-связисты доставляли важные донесения через все поле боя.