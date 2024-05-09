Животные, которые сыграли немаловажную роль в Великой Отечественной войне

В память о четвероногих героях сегодня мы хотим рассказать об их достойных упоминания подвигах.
Собаки
Разновидностей этих пушистых солдат было сразу несколько. Собаки с санитарной сумкой наперевес не только аккуратно подползали к раненому, но и терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Они безошибочно могли отличить живого солдата, даже находящегося в бессознательном состоянии, от погибшего. И пока ездовые псы доставляли боеприпасы на небольших телегах и увозили на них же раненых, собаки-связисты доставляли важные донесения через все поле боя.
Но самыми опасными фашисты считали истребителей танков: на животное надевали специальные мешки с минами. Стоило ему расположиться под боевую машину, срабатывал детонатор. Не менее востребованными были миноискатели — лишь одна овчарка по кличке Дик обнаружила около 20 тысяч вражеских мин за время войны, чем спасла от смерти сотни солдат и мирных граждан.
За годы ВОВ в военных операциях было задействовано более 60 тысяч собак, из которых было сформировано 168 отрядов. Эти животные помогли вытащить из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружить и обезвредить 4 миллиона фугасов, доставили 3500 тонн боеприпасов и более 120 тысяч боевых донесений, а ценой своей жизни подорвали больше 300 фашистских танков.
Какие еще животные сыграли немаловажную роль в Великой Отечественной войне — читайте по ссылке.
Олеся Маевская