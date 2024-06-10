Живи и не кашляй. Ученые разработали способ прогнозирования приступов астмы

«Во время или после физической нагрузки у пациента происходит резкое сужение дыхательных путей, что и вызывает приступ, — объяснил старший научный сотрудник лаборатории функциональных методов исследования дыхательной системы ДНЦ физиологии и патологии дыхания, кандидат медицинских наук Леонид Нахамчен. — Это довольно сильный стрессовый фактор для больных, который ухудшает качество жизни, негативно влияет на достижение контроля заболевания. Улучшить течение болезни помогает своевременная диагностика разработанным нами способом».