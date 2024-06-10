Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Живи и не кашляй. Ученые разработали способ прогнозирования приступов астмы

Приступы удушья и кашля сильно осложняют жизнь людям с бронхиальной астмой. Зачастую они возникают непредсказуемо и требуют срочного применения лекарств. Ученые научились прогнозировать приступы. Это поможет улучшить помощь таким больным.

Источник: Freepik

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали способ прогнозирования осложнений у больных бронхиальной астмой, которые развиваются при физической нагрузке. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Задохнулся от нагрузки

Бронхиальная астма остаётся одним из самых тяжёлых заболеваний органов дыхания. По данным Российского респираторного общества, её распространенность в России составляет почти 7%. Большинство пациентов достигают контроля заболевания. Однако у некоторых больных физическая нагрузка может провоцировать развитие бронхоспазма — резкого приступа удушья и кашля, что требует привлечения дополнительных терапевтических и профилактических мер.

«Во время или после физической нагрузки у пациента происходит резкое сужение дыхательных путей, что и вызывает приступ, — объяснил старший научный сотрудник лаборатории функциональных методов исследования дыхательной системы ДНЦ физиологии и патологии дыхания, кандидат медицинских наук Леонид Нахамчен. — Это довольно сильный стрессовый фактор для больных, который ухудшает качество жизни, негативно влияет на достижение контроля заболевания. Улучшить течение болезни помогает своевременная диагностика разработанным нами способом».

Прогноз на три года

Суть метода в том, что пациенту проводят бронхопровокационную пробу с дозированной физической нагрузкой и определением содержания С-реактивного белка в сыворотке крови — повышение его концентрации свидетельствует о воспалении. На основании полученных данных вычисляется риск появления бронхоспазма в течение ближайших 2−3 лет.

«Применение нашего способа дает возможность врачам своевременно провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия для снижения риска бронхоспазма», — заключает врач.