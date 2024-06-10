Живи и не кашляй. Ученые разработали способ прогнозирования приступов астмы

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали способ прогнозирования осложнений у больных бронхиальной астмой, которые развиваются при физической нагрузке. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Задохнулся от нагрузки
Бронхиальная астма остаётся одним из самых тяжёлых заболеваний органов дыхания. По данным Российского респираторного общества, её распространенность в России составляет почти 7%. Большинство пациентов достигают контроля заболевания. Однако у некоторых больных физическая нагрузка может провоцировать развитие бронхоспазма — резкого приступа удушья и кашля, что требует привлечения дополнительных терапевтических и профилактических мер.
«Во время или после физической нагрузки у пациента происходит резкое сужение дыхательных путей, что и вызывает приступ, — объяснил старший научный сотрудник лаборатории функциональных методов исследования дыхательной системы ДНЦ физиологии и патологии дыхания, кандидат медицинских наук Леонид Нахамчен. — Это довольно сильный стрессовый фактор для больных, который ухудшает качество жизни, негативно влияет на достижение контроля заболевания. Улучшить течение болезни помогает своевременная диагностика разработанным нами способом».
Прогноз на три года
Суть метода в том, что пациенту проводят бронхопровокационную пробу с дозированной физической нагрузкой и определением содержания С-реактивного белка в сыворотке крови — повышение его концентрации свидетельствует о воспалении. На основании полученных данных вычисляется риск появления бронхоспазма в течение ближайших 2−3 лет.
«Применение нашего способа дает возможность врачам своевременно провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия для снижения риска бронхоспазма», — заключает врач.