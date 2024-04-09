Жители США наблюдали за солнечным затмением

Одной из точек в центре Нью-Йорка для наблюдения за затмением стал Брайант-парк, где собрались несколько тысяч человек. Специальные затемненные очки для наблюдения за этим астрономическим явлением можно было приобрести в ближайших магазинах. Многие пришли в парк заранее и принесли раскладные стулья. Несмотря на большое число собравшихся посмотреть редкое явление, присутствие полиции было минимальным, правоохранители никак не ограничивали наблюдавших в передвижении и выборе места. Большую часть затмения Солнце было скрыто за облаками, однако в момент кульминации небо прояснилось и тысячи людей смогли без помех наблюдать, как солнечный диск уменьшается и приобретает форму полумесяца.