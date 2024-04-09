Жители США наблюдали за солнечным затмением

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Жители Соединенных Штатов с повышенным интересом наблюдали за солнечным затмением — явлением, при котором Луна закрывает Солнце. В следующий раз они смогут увидеть это природное явление лишь в 2044 году.
В Нью-Йорке, как сообщает корреспондент ТАСС, затмение проходило в период с 15:20 (21:20 мск) до 15:25 (21:25 мск). Толпы людей в разных районах мегаполиса собирались в парках и на улицах. В библиотеках раздавали специальные затемняющие очки, ставшие неотъемлемым атрибутом зрелища, они позволяли наблюдать за затмением, защищая глаза от вредного воздействия прямых солнечных лучей. В парке Ван Кортланд в Бронксе были организованы специальные площадки с телескопами, через которые можно было рассмотреть, как солнечный диск уменьшается. Все это сопровождалось рассказами сотрудников городской парковой службы о природном явлении. Они отвечали на вопросы собравшихся и делились любопытными фактами из астрономии.
Одной из точек в центре Нью-Йорка для наблюдения за затмением стал Брайант-парк, где собрались несколько тысяч человек. Специальные затемненные очки для наблюдения за этим астрономическим явлением можно было приобрести в ближайших магазинах. Многие пришли в парк заранее и принесли раскладные стулья. Несмотря на большое число собравшихся посмотреть редкое явление, присутствие полиции было минимальным, правоохранители никак не ограничивали наблюдавших в передвижении и выборе места. Большую часть затмения Солнце было скрыто за облаками, однако в момент кульминации небо прояснилось и тысячи людей смогли без помех наблюдать, как солнечный диск уменьшается и приобретает форму полумесяца.
Как передает корреспондент ТАСС из Вашингтона, в центре города особого ажиотажа не наблюдалось, хотя из офисных зданий вышли на улицу понаблюдать за затмением сотрудники многочисленных частных компаний, отраслевых ассоциаций и государственных организаций. К ним присоединилось и немало туристов.
Посмотреть на астрономическое явление вышли в том числе сотрудники аппарата Белого дома. Они наблюдали за затмением на ступенях так называемого административного здания имени Эйзенхауэра, входящего в комплекс Белого дома. Оно находится у Западного крыла, в нем размещается основная часть рабочих кабинетов сотрудников аппаратов президента и вице-президента США, а также Совета национальной безопасности.