Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца за миллион рублей

Владелец сети Иван Зайченко призвал горожан не прибегать к экстремальным методам, таким как облизывание куриных яиц, в надежде на финансовую выплату. Об этом пишет сайт «Уральский рабочий».
Согласно заявлениям Зайченко, люди пытались подделать отравление сальмонеллезом, чтобы получить обещанный миллион рублей компенсации от магазина. Однако, предприниматель отметил, что такие действия не только недостойны, но и незаконны.
«Люди жалуются на все: на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией», — сказал растерявшийся бизнесмен.
Иван Зайченко признал, что идея выплаты миллиона рублей оказалась ошибочной и идиотской, и что компенсацию получат лишь те 18 человек, о которых изначально сообщил Роспотребнадзор.
Этот инцидент стал предметом широкого обсуждения в интернет-пространстве. Люди решают, что лучше страдать поносом несколько дней, но получить заветный миллион, или остаться честным и бедным.