Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца за миллион рублей

«Люди жалуются на все: на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией», — сказал растерявшийся бизнесмен.