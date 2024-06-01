Житель Коми стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

Победителем стал житель Республики Коми, который взял суперприз. Новоявленный миллионер (или миллионерша) пока не обратился за своим выигрышем. Возможно, счастливчик даже не подозревает о своем финансовом успехе, пишет сайт sport24.
Интересно, что для того чтобы стать мультимиллионером, было достаточно купить лишь один билет стоимостью 300 рублей. Выигрышные числа 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, отмеченные на билете, а также число 2 во втором поле, принесли игроку победу. Чтобы получить суперприз, необходимо было угадать все числа комбинации, что и сделал этот удачливый участник.
Этот рекордный выигрыш побил предыдущий рекорд лотереи, который составлял 58 176 627 рублей и был выигран жителем Дагестана в декабре 2023 года.
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