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Житель Коми стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

В мае 2024 года в 305905-м тираже одной из государственных лотерей был установлен новый рекордный выигрыш в размере 61 256 613 рублей.

Источник: Reuters

Победителем стал житель Республики Коми, который взял суперприз. Новоявленный миллионер (или миллионерша) пока не обратился за своим выигрышем. Возможно, счастливчик даже не подозревает о своем финансовом успехе, пишет сайт sport24.

Интересно, что для того чтобы стать мультимиллионером, было достаточно купить лишь один билет стоимостью 300 рублей. Выигрышные числа 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, отмеченные на билете, а также число 2 во втором поле, принесли игроку победу. Чтобы получить суперприз, необходимо было угадать все числа комбинации, что и сделал этот удачливый участник.

Этот рекордный выигрыш побил предыдущий рекорд лотереи, который составлял 58 176 627 рублей и был выигран жителем Дагестана в декабре 2023 года.

С 2014 года все лотереи в России проводятся под государственным контролем и организованы Министерством финансов и Министерством спорта Российской Федерации. ФНС России осуществляет надзор за проведением лотерей, обеспечивая их честность и прозрачность.