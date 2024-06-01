Житель Коми стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

Интересно, что для того чтобы стать мультимиллионером, было достаточно купить лишь один билет стоимостью 300 рублей. Выигрышные числа 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, отмеченные на билете, а также число 2 во втором поле, принесли игроку победу. Чтобы получить суперприз, необходимо было угадать все числа комбинации, что и сделал этот удачливый участник.