Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерее

«В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от “Столото”. В ходе 8154-го тиража “Спортлото “4 из 20” участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей”, — сообщили в “Столото”.

Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

По правилам «Спортлото “4 из 20”, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором.