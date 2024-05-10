Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерее

«В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от “Столото”. В ходе 8154-го тиража “Спортлото “4 из 20” участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей”, — сообщили в “Столото”.
Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».
Предыдущий выигрышный рекорд в 545 миллионов в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края.
«Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре “Столото”, — отметили в компании.