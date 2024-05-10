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Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерее

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рекордный суперприз в 607 миллионов рублей в числовой лотерее «Спортлото “4 из 20” выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России “Столото”.

Источник: Reuters

«В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от “Столото”. В ходе 8154-го тиража “Спортлото “4 из 20” участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей”, — сообщили в “Столото”.

Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

По правилам «Спортлото “4 из 20”, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором.

Предыдущий выигрышный рекорд в 545 миллионов в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края.

«Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре “Столото”, — отметили в компании.